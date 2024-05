Il Psg fa sul serio. I francesi puntano Kvaratskhelia e provano a tentare il Napoli con una montagna di soldi. Non abbastanza per De Laurentiis. Ancora meno per Conte: il nuovo allenatore in pectore degli azzurri non vorrebbe cominciare la sua avventura in azzurro perdendo in un solo colpo Osimhen (destinato in Premier) e Kvara. Il magnate qatariota Nasser Al-Khelaifi, patron del Psg, tuttavia, offre 100 milioni di euro per il cartellino dell'asso georgiano. I transalpini stanno lavorando da tempo con il manager di Kvara, Mamuka Jugeli, per arrivare a dama. «C'è l'interesse e l'offerta del Psg - ha detto ieri l'altro il manager georgiano - tutto dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente De Laurentiis».

Ed il patron azzurro non sembra certo disposto a cedere il suo diamante più puro. Certamente non per l'attuale offerta – per quanto importantissima – fatta dal club transalpino. De Laurentiis sta lavorando da tempo per blindare il numero 77 ancora per qualche anno all’ombra del Vesuvio. Per farlo però dovrà aprire il portafogli. A quanto pare la prima proposta di prolungamento con tanto di adeguamento contrattuale da circa 4,5 milioni all’anno più bonus non ha fatto fare i salti di gioia a Jugeli che sa di avere un potenziale contratto con il Psg a quasi il doppio delle cifre che sarebbe disposto ad offrirgli il Napoli.

Il manager non lo ha mai detto apertamente ma si aspetta un trattamento simile a quello riservato a Osimhen. Si vedrà. È chiaro che a fronte di un nuovo rilancio di Al-Khelaifi, l'iniziale ritrosia di De Laurentis potrebbe cambiare. Insomma il Napoli potrebbe pensarci a fronte di una proposta indecente.

Il club azzurro intanto si sta guardando intorno e pensa ad un potenziale sostituto del georgiano nel caso in cui il numero 77 faccia i bagagli. Il diesse Manna ha messo gli occhi sull'attaccante Pedro Gonçalves, attaccante dello Sporting classe 1998, 11 gol e 12 assist con la maglia dei leoni.