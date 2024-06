Il Paris Saint Germain lo vuole, ma Aurelio De Laurentiis non può privare Antonio Conte di un altro pezzo da novanta. Solo Victor Osimhen lascerà Napoli questa estate, Khvicha Kvaratskhelia sarà azzurro ancora almeno per un anno con un rinnovo di contratto già sul tavolo.

Secondo l'Equipe, nelle ultime ore sarebbero andati avanti i colloqui fitti tra il club francese e l'agente del calciatore Mamuka Jugeli, ma l'impressione è che le voglio del Psg possano essere solo un gioco di sponda per portare a casa un rinnovo con il club che garantirebbe un ingaggio molto più importante rispetto al milione e mezzo stagionale guadagnato fin qui.

APPROFONDIMENTI Conte al Napoli, lunedì l'annuncio Antonio Conte, tutti i segreti dell'allenatore Conte al Napoli, manca soltanto il tweet di De Laurentiis

Uno scudetto in tasca preso al primo anno, la voglia di rilanciarsi nei prossimi mesi con la nuova guida. C'è anche Conte tra le motivazioni per cui Kvaratskhelia resterà: il georgiano vuole mettersi alla prova e poi fare il salto tra “i top” magari tra un anno. Il nuovo ingaggio supererà i 4 milioni di euro e - secondo Sky Sport - le trattative con l'entourage sono già avviate da un po'. La fumata bianca non è dietro l'angolo ma tutte le parti sanno qual è la soluzione migliore al momento.

L'offerta del club parigino soddisferebbe i canoni di De Laurentiis: 100 milioni e anche qualcosa in più sul piatto. Ma non è il momento giusto. Il patron azzurro sa di non poter privare la nuova guida tecnica di uno dei calciatori più importanti della rosa nonostante le voglie tattiche di Conte. Con Kvara e da Kvara si ripartirà. Pochi altri i punti fermi: Lobotka, Anguissa, lo stesso Di Lorenzo. Il nuovo Napoli che sta nascendo riparte da loro. Magari con una valutazione ancora più alta dopo un Europeo da protagonisti.