Calciomercato Napoli, Lindstrom chiesto dal Lione in prestito: Cambiaghi per sostituirlo

Dopo appena un anno potrebbe già concludersi l'avventura di Jesper Lindstrom in maglia Napoli. Almeno ion prestito. Il calciatore danese è il vero grande flop dell'ultima stagione: arrivato la scorsa estate per una cifra vicina ai 30 milioni dall'Eintracht Francoforte, Lindstrom non ha mai veramente convinto, relegato al ruolo da riserva per tutto l'anno.

E con tutti i tre allenatori che si sono alternati in panchina: alla fine il calciatore danese ha messo insieme appena 759 minuti in tutte le competizioni. Una vera e propria delusione.

Tanto da guardarsi intorno: secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, per lui si sarebbe mosso il Lione in Francia, con il club pronto a scommettere sul suo rilancio nella prossima stagione. Il danese potrebbe muoversi almeno in prestito. Se così dovesse essere, Manna si muoverebbe per il classe 2000 Cambiaghi, l'ultimo anno all'Empoli ma di proprietà dell'Atalanta.