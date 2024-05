Calciomercato Napoli, chieste informazioni alla Lazio per Luis Alberto

Lascerà la Lazio a fine anno e allora il club azzurro ci pensa. Secondo quanto riportato da Sky sport nelle scorse ore, infatti, il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto informazioni alla Lazio per il centrocampista spagnolo Luis Alberto.

La richiesta dei biancocelesti di Lotito, al momento, è di 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Una pista al momento complicata, almeno per gli azzurri, che mai sono stati soliti investire su figure come quella dello spagnolo.

Luis Alberto, infatti, va per i 32 anni, un'età non da Napoli nonostante le ottime prestazioni sempre messe in campo negli ultimi anni. Il nuovo corso del direttore sportivo Manna potrebbe infrangersi contro questa aurea regola del club azzurro.

Luis Alberto - che nell'ultima stagione ha messo insieme 43 presenze con 5 gol e 11 assist soprattutto - non si è nascosto: in diretta nazionale ha fatto sapere qualche settimana fa che vuole lasciare la Lazio a fine anno, anche per questo diversi club sono alla finestra.