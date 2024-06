Calciomercato Napoli, Lukaku spiazza tutti sul futuro: «Tornerò presto all'Anderlecht»

Torna a parlare Romelu Lukaku, il centravanti del Belgio che con la sua nazionale si sta preparando a Euro 2024 per tornare prepotentemente sulla scena europea.

Dopo l'ultima stagione in maglia Roma, l'attaccante ex Chelsea e Inter è tornato proprio ai Blues, ma sembra poter essere nelle idee di Antonio Conte per il prossimo anno, con l'allenatore che ha appena ufficializzato il suo passaggio al Napoli.

Lukaku spiazza tutti sul futuro, però: «Futuro all'Anderlecht? Quel ritorno ci sarà sicuramente, molto prima di quanto si possa pensare» le parole del belga «Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni» le sue parole. Il contratto con il Chelsea scadrà nel 2026.