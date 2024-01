Calciomercato Napoli, Meluso: «Non abbiamo finito, monitoriamo altri calciatori»

Il mercato del Napoli è appena cominciato: «Erano questi i primi obiettivi che avevamo. Ora stiamo valutando la situazione per migliorare ancora la squadra» le parole di Mauro Meluso, direttore sportivo azzurro, che parla ai microfoni di Mediaset prima del match tra Fiorentina e Napoli in Supercoppa Italiana «Siamo attenti e vigili per cogliere le opportunità in un mercato, quello di gennaio, che è sempre difficile».

In semifinale, sbuca il 3-4-3 scelto da Mazzarri per affrontare i viola. «L'allenatore ha lavorato a questo sistema di gioco negli ultimi giorni, è uno schieramento che prediligeva anche in passato. C'è stata anche l'esigenza perché abbiamo avuto qualche defezione a centrocampo ed era più semplice con un assetto che prevedesse due mediani» ha spiegato Meluso.