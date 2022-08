Napoli, Ndombele è più di un'idea e per Navas sono ore decisive

Navas del Psg, è lui in cima alle preferenze dei numero uno, ha scavalcato lo spagnolo Kepa del Chelsea: ora il costaricano è il favorito per la porta azzurra. Proseguono i contatti del Napoli con il club parigino, il nodo è rappresentato dallo stipendio molto alto di Navas: per far quadrare il cerchio ci sarà bisogno della partecipazione del Psg all'ingaggio. «Tutto il mondo sa che Keylor Navas è un portiere molto forte -ha dichiarato il vice-presidente azzurro Edo De Laurentiis alla tv del Costarica Teletica.com- che ha vinto tanti titoli. Stiamo parlando con tanti club, Chelsea, Manchester, Real Madrid, Barcellona, perché ci sono giocatori a cui piace il Napoli. Vedremo, il mercato è aperto fino a settembre». Di Navas ieri in conferenza stampa ha parlato anche Galtier, il tecnico del Psg. «La mia posizione - ha detto- è chiara e trasparente: Gigio Donnarumma è il numero 1 e Navas la riserva. È più difficile per Keylor, ma è molto efficiente in allenamento: è un grande concorrente, che merita rispetto per la sua carriera. So che ha attirato l'interesse di alcune squadre. Per me sono le prestazioni che contano sempre, e un numero 2 può diventare un numero 1». Ufficializzato intanto l'acquisto di Sirigu che ha scelto la maglia numero 30, Contini passa in prestito alla Sampdoria.





Il Psg va avanti per Fabian Ruiz: si attende l'ulteriore mossa del club parigino per sancire l'accordo con il Napoli dopo aver trovato quello con il centrocampista spagnolo. Trattativa che potrebbe essere conclusa in maniera positiva per una cifra intorno ai 25 milioni. Sono diverse le possibili soluzioni per la sua sostituzione. Tra queste prende quota Ndombele, centrocampista francese di origini congolesi in uscita dal Tottenham, dove è tornato dopo il prestito al Lione: un'operazione che il Napoli potrebbe piazzare last minute negli ultimi giorni di mercato, simile a quella portata a buon fine per Anguissa, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sul 25enne di proprietà del Tottenham c'è anche il Villareal. Il centrocampista che piace da sempre al Napoli è Szoboszlai, il 21enne che il Lipsia valuta 30 milioni. Altre ipotesi Lo Celso, anche lui in uscita dal Chelsea, Barak del Verona e Nandez del Cagliari.



Petagna al Monza, trattativa conclusa: il centravanti passa al club brianzolo in prestito con obbligo di riscatto, un'operazione in totale da 14 milioni di euro. Ieri ha salutato i compagni a Castel Volturno e in pomeriggio è partito in direzione Milano: oggi visite mediche e firma con il Monza. Prosegue la trattativa con il Sassuolo per Raspadori: Napoli e Sassuolo lavorano da giorni per trovare un punto d'intesa sull'accordo che finora non c'è ancora stato, in tal senso ogni momento può essere quello giusto, si attende ancora un avvicinamento delle parti tra domanda e offerta. Sassuolo che intanto ha acquistato l'attaccante Pinamonti dall'Inter.



Il Napoli a un passo dalla chiusura della trattativa con il Verona per Simeone, che da tempo ha dato il suo ok all'operazione. Il club azzurro deve piazzare solo la mossa finale per completare il mosaico con l'ultimo tassello: la formula è il prestito con diritto di riscatto, un'affare ancora non concluso in maniera definitiva. E così quella del Cholito può diventare un'idea per la Juventus che in attacco cerca un vice Vlahovic o una punta che possa affiancarlo. Si attende, comunque, la conclusione della trattativa del Napoli con il club scaligero prima della sfida di lunedì al Bentegodi.