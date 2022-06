Calciomercato Napoli, news oggi: il Valencia all'assalto di Politano

Contatto tra Valencia, Napoli e Politano: trattativa che ha preso il via nelle ultime ore, con De Laurentiis che a Los Angeles, a questo punto, si prepara a ricevere una offerta: potrebbe essere, dunque, questo il primo tassello per sbloccare il mercato in entrata del Napoli fermo agli innesti di Olivera e Kvaratskhelia e al riscatto di Anguissa. Rino Gattuso ha chiamato Matteo Politano (è in vacanza a Formentera) per parlare della sua situazione e subito dopo il suo agente Giuffredi. Il Napoli chiede per Politano non meno di 20 milioni di euro ma il Valencia gioca ovviamente al ribasso. Non è una operazione semplice, ma in ogni caso è una trattativa che è iniziata e che può avere una serie di risvolti. Oggi potrebbe esserci una conference tra il ds Giuntoli e il manager Giuffredi proprio per fare il punto sull'interessamento del Valencia. Al momento, Gattuso non ha chiesto Demme anche perché anche il Valencia ha un certo numero di esuberi.

Ovvio, l'eventuale partenza di Politano potrebbe portare a una improvvisa accelerata per Gerard Deulofeu. Con l'Udinese è tutto congelato, proprio perché il Napoli se non libera un tassello in attacco non può e non vuole fare inserimenti. Tutto fermo per questo, ma se davvero il blitz del Valencia andasse a segno, lo scenario - come capita nelle sessioni di mercato - cambierebbe rapidamente. Deulofeu sa che non bisogna avere fretta in queste situazione: se vuole il Napoli deve pazientare. C'è anche un altro nodo che deve venire al pettine: ed è quello di Adam Ounas. Un dettaglio: l'algerino piace molto al patron della Salernitana, Danilo Iervolino. Non è escluso che nei prossimi giorni possa esserci l'inserimento anche dei granata.

Nei prossimi giorni si capire se il Barcellona fa sul serio per Kalidou Koulibaly: per far sbandare il Napoli serve una offerta di 30 milioni di euro. Ieri i catalani hanno chiuso la cessione di de Jong al Manchester United per 80 milioni di euro. Dunque, una boccata di ossigeno per le casse martoriate del Barça. Koulibaly non ha avuto alcun segnale dai suoi agenti: è ancora in Africa e si prepara al suo rientro a Napoli alla vigilia della partenza per Dimaro. In realtà, visti gli impegni con la sua nazionale, potrebbe anche avere dei giorni in più, ma pare sia pronto a rinunciarvi. Ostigard e Casale restano al ballottaggio per il posto di quarto centrale. Che il Napoli vuole solo in prestito. Il Verona è pronto a discuterne.