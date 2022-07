Calciomercato Napoli, le news di oggi: sprint con la Roma per Solbakken

Ola Solbakken tra il Napoli e la Roma, l'esterno d'attacco norvegese del Bodo Glimt è un obiettivo sia degli azzurri che dei giallorossi. Domenica ha trascorso la giornata nella Capitale, un blitz a sorpresa con arrivo in mattinata e partenza in serata.

Sono giorni questi in cui sta facendo le valutazioni su quello che sarà il suo futuro. In scadenza di contratto tra un anno, a giugno 2023, con il club norvegese, da gennaio potrà di fatto liberarsi a parametro zero: in questa sessione di mercato estiva ha catturato l'interesse del Napoli e della Roma. Corsa apertissima per il 23enne del Bodo Glimt, grande protagonista in Conference League proprio con tre gol segnati ai giallorossi di Mourinho nelle quattro sfide della manifestazione europea. Il Napoli è vigile, lo segue con attenzione ma un'accelerazione in entrata ci sarà solo di pari passo con un'eventuale uscita e in questo senso non si sono registrati passi avanti nella trattativa tra Politano e il Valencia. E il club norvegese intenderebbe comunque lasciarlo andare via solo dopo le due sfide dei preliminari di Champions League in programma domani e martedì prossimo contro il Ki Klaksvik, formazione delle isole Faroe. Oltre a Solbakken l'altro esterno finito nel mirino del Napoli è il belga Adnan Januzaj, svincolato dalla Real Sociedad che giocò contro gli azzurri il match di ritorno al Maradona di Europa League del 10 dicembre 2020. Un esterno offensivo di qualità, 27 anni, seguito da tempo dal club azzurro, una pista da tenere sempre monitorata.

Un altro norvegese è stato individuato dal Napoli come rinforzo per il reparto arretrato, il difensore centrale Leo Ostigard del Brighton che ha giocato l'anno scorso in prestito al Genoa. C'è già il totale gradimento del difensore alla destinazione Napoli, c'è ancora da lavorare tra i club per perfezionare l'intesa su modalità e cifre: il Napoli lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Attenzione focalizzata ora sul 22enne norvegese, l'altro profilo monitorato, Nicolò Casale del Verona, nel mirino anche della Lazio che intanto ha preso Gila dal Real Madrid. Monitorati anche il senegalese Cissè dell'Olympiakos e l'ivoriano Bailly del Manchester United. Il Napoli deve aggiungere un quarto centrale in rosa dove ci sono Koulibaly, che è in scadenza 2023 con il club azzurro ed è seguito in Premier dal Chelsea, in Francia dal Psg e in Italia dalla Juve, e nella Liga dal Barcellona (secondo i rumors dalla Spagna sarebbe pronta un'offerta da 20 milioni).

Prima operazione che il Napoli proverà a chiudere sarà quella del vice Meret che resta in maglia azzurra e prolungherà l'accordo fino al 2027: attenzione rivolta su Salvatore Sirigu, 35 anni, svincolato dal Genoa che è seguito anche dalla Lazio, e su Ciprian Tatarusanu, 36 anni, il portiere rumeno del Milan in scadenza di contratto tra un anno con il club rossonero. Individuato il profilo, un portiere esperto che possa affiancare Meret: si attende nei prossimi giorni la mossa decisiva del club azzurro per chiudere l'operazione con il secondo portiere.

Nessun movimento in entrata previsto nell'immediato, qualcosa si muoverà solo se dovesse esserci qualche uscita e cioè se dovesse esserci novità su un'eventuale cessione di Demme. In tal caso il Napoli si metterebbe in azione: tra i profili monitorati da tempo Svanberg del Bologna, Veretout della Roma e Nandez del Cagliari.

Dries Mertens è partito con la famiglia per la vacanze a Ibiza: svincolato a parametro zero dal Napoli, attende novità sul suo futuro. Tra i club interessati la Lazio e il Marsiglia, situazione destinata a diventare più calda ora che Dries è a tutti gli effetti un giocatore libero. Per Osimhen dopo i rumors di inizio mercato, nessun'offerta è arrivata al Napoli: la valutazione è 110 milioni. Petagna è seguito da Monza e Salernitana.