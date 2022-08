Keylor Navas e il Napoli più vicini: il Psg tratta la buonuscita

Keylor Navas allo sprint finale. La trattativa entra sempre più nella fase decisiva: sono proseguiti i negoziati del suo agente con il club parigino per una robusta buonuscita con passi avanti rispetto ai primi giorni. Un primo passaggio fondamentale per finalizzare quello successivo, il nuovo contratto biennale da sottoscrivere con il Napoli alle cifre che rientrano nei parametri del club azzurro che potrà beneficiare del decreto crescita per avere un importante risparmio sulle cifre lorde. Il discorso va avanti quindi su più fronti verso la fumata bianca, c'è comunque ancora da lavorare per fare quadrare tutte le situazioni ed arrivare alla conclusione dell'affare. La situazione continua a restare molto calda, in attesa degli ultimi passaggi.

Sono proseguiti i contatti in questa settimana, la strategia è stata delineata da tempo e si è ormai al momento clou per arrivare alle mosse definitive. Ieri Navas ha ripreso gli allenamenti con il Psg, dopo i due giorni di riposo per un fastidio lombare e non essere stato convocato per l'ultima sfida di Ligue One contro il Lille. «Felice di tornare, il suo post a corredo di una foto mentre si esibisce in un tuffo alla ripresa degli allenamenti con il Psg. E i tifosi azzurri hanno corredato il post di commenti: «Vieni a Napoli», grande entusiasmo per l'esperto portiere del Psg, 35 anni, che giocherà i Mondiali a novembre in Qatar con la Costarica.

Navas è chiuso al Psg da Donnarumma, non ha giocato neanche un minuto in questa stagione tra le quattro partite di Ligue One e quella di Supercoppa francese contro il Nantes: la squadra parigina le ha vinte tutte segnando a raffica e subendo pochi gol. Quindi il portiere ha sempre più preso in considerazione la soluzione Napoli, la prospettiva di poter giocare di più e di essere sempre protagonista in Champions League. Un'idea che ha preso sempre più corpo ed è cominciato il lavoro per poter arrivare alla quadratura del cerchio. Se poi il tutto non dovesse andare a buon fine l'alternativa è sempre rappresentata da Kepa.

Tutto ruota intorno all'ingaggio molto alto di Navas che è legato ancora da un contratto di due anni al Psg per una cifra di 18 milioni. Necessario, quindi, risolvere il problema delle pendenze arretrate prima di poter concludere il discorso con il Napoli. Discorso che è partito tra i due club con vari tasselli da mettere a posto, un ragionamento su più punti per poter arrivare alla stretta finale: ora ci sono gli ultimi passaggi da mettere a posto. Le visite mediche, poi, rappresenterebbero l'ultimo passaggio prima della firma. Arrivo da considerare ora dopo ora più vicino: Navas sarebbe il titolare e si aggiungerebbe a Sirigu e Meret che sono in rosa. A quel punto ci sarà da valutare la posizione del portiere friulano che non ha rinnovato il contratto con il Napoli: se non arrivassero proposte potrebbe restare e con Sirigu sarebbe uno dei due portieri alle spalle di Navas.

Calda l'altra trattativa con il Psg, quella di Fabian Ruiz: si attende anche in questo caso da un momento all'altro la fumata bianca. La squadra parigina sta cominciando a sfoltire l'organico a centrocampo, operazione necessaria per poter poi piazzare l'affondo con Navas: lo spagnolo Herrera ha rescisso il contratto con il Psg ed è pronto a firmare con l'Athletic Bilbao. In uscita anche Paredes, nel mirino della Juve. Il Psg liberatosi di ingaggi pesanti può quindi effettuare il colpo, vicina la convergenza sulla cifra da corrispondere al Napoli che era partito da una valutazione iniziale dello spagnolo di 30 milioni. Momenti decisivi anche per questa trattativa, una settimana calda su questi due fronti, le ultime due operazioni sulle quali il Napoli sta lavorando per la chiusura.

Resta Gianluca Gaetano che piace a Spalletti e la cui presenza in rosa sarà ancora più importante in questa fase in cui mancherà Demme per infortunio: il giovane centrocampista che ha vinto l'anno scorso il campionato di serie B con la Cremonese domenica prossima contro la Fiorentina farà parte per la prima volta dei convocati dopo essere stato costretto a saltare le prime due partite per squalifica. Resta anche Alessio Zerbin, il giovane di grandi prospettive che ha anche fatto l'esordio con l'Italia di Mancini: arricchirà l'organico offensivo e avrà modo di crescere ancora in gruppo. Rimane, quindi, almeno fino a gennaio e poi verrà fatta una nuova valutazione.

Adam Ounas è finito nel mirino della Sampdoria, il club blucerchiato potrebbe piazzare l'affondo decisivo per l'attaccante franco-algerino. Negli ultimi gironi scorsi si è mosso qualcosa a livello d'interesse anche da club inglesi e francesi ma non sono registrati passi avanti. Il discorso con la Samp invece potrebbe prendere piede.