Napoli, ancora gli occhi in Turchia: dopo Kim due calciatori nel mirino

Non solo Kim e Elmas, il Napoli starebbe seguendo ancora con interesse il Fenerbahce per il mercato del futuro. Secondo quanto riportato dal portale turco Sabah, infatti, gli azzurri avrebbero segnato sulla lista della spesa i nomi di Ferdi Kadioglu e di Bright Osayi-Samuel, entrambi centrocampisti ed entrambi in rampa di lancio con il club gialloblu negli ultimi mesi.

Kadioglu, turco di nazionalità ma olandese di nascita, è un classe 1999 che si è già messo in mostra anche nelle gare europee disputate con il Fenerbahce. Può giocare in ogni ruolo della mediana ed è seguito dall'agenzia che segue anche Valverde e Reyna, giovani talenti sparsi per il mondo. Nigeriano ma con passaporto inglese, invece, Osayi-Samuel è un classe 1997 con un passato in Inghilterra con la maglia del Qpr.