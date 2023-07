Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: idea Sutalo dopo Kim Min-Jae

Un nuovo profilo sulla lista di mercato del Napoli. Si tratta di Josip Sutalo, centrale croato in forza alla Dinamo Zagabria classe 2000, che potrebbe sostituire in azzurro Kim Min-Jae e parlare con Rrahmani la stessa lingua in campo e nello spogliatoio, essendo nato a Čapljina - nell'attuale kosovo - ma poi con passaporto croato.

C'è già concorrenza per lui: la Fiorentina l'ha seguito a lungo nelle ultime settimane, c'è anche il Lipsia che ne ha individuato le qualità negli ultimi mesi. Vale già oltre i 20 milioni, ma il Napoli potrebbe provarci se non dovessero chiudere le avversarie. Nell'ultima stagione in Croazia, Sutalo ha messo insieme 36 presenze e anche 3 gol.