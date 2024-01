Il Napoli insiste per Traorè ed al tempo stesso resta vigile sul'operazione Samardzic. Il club azzurro intende chiudere una doppia operazione con l'Udinese ed ha messo nel carrello anche il difensore argentino Nehuen Perez dal club friulano. A centrocampo resta in corsa per Antonin Barak della Fiorentina. In uscita, invece, Zielinski è da tempo promesso sposo dell'Inter che lo accoglierà a braccia aperte a giugno, ingaggaindolo a parametro zero. Ha già fatto i bagagli anche Zanoli, pronto a trafserirsi a Salerno, alla corte di Inzaghi.

APPROFONDIMENTI Mourinho in bilico, i Friedkin vogliono la Champions. Il bivio-Milan e quella maxi-clausola da pagare Arbitri, Rocchi contro i club di A: «Non accetteremo più questo trattamento» Napoli-Salernitana, Walter Mazzarri in conferenza stampa: «Giusto il ritiro punitivo dopo una sconfitta così brutta come a Torino»

Prosegue il pressing per Hamed Junior Traorè, centrocampista offensivo della Costa D’Avorio reduce da un’esperienza infruttuosa in Premier League con la maglia del Bournemouth.

Capitolo Samardzic. Il giocatore è conteso da Napoli e Juve e dovrà decidere in tempi brevi. Anche perché De Laurentiis ha dato l'aut aut dopo il rilancio sull'ingaggio (che parte da due milioni a stagione a salire per quattro anni con opzione per il quinto) . Si tratta dell’ultima offerta: prendere o lasciare. Con l’Udinese resta sempre in piedi la trattativa per il difensore argentino Nehuen Perez. L'operazione dovrebbe chiudersi dietro il pagamento di 15 milioni alla famiglia Pozzo.