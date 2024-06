Calciomercato Napoli, l'Al Hilal vuole Osimhen: 120 milioni pronti

Cominciano a muoversi i club arabi per Victor Osimhen. Il calciatore del Napoli potrebbe tornare nuovamente sotto i riflettori del mercato saudita per la prossima estate, quando dovrà lasciare con ogni probabilità la maglia azzurra dopo quattro anni dall'arrivo.

Secondo quanto riportato da Espn Soccer, si sarebbe fatto avanti l'Al Hilal per il calciatore del Napoli: 120 milioni sul piatto per convincere il Napoli che per Osimhen ha piazzato una clausola rescissoria solo da pagare in caso di cessione.

Già la scorsa stagione per Osimhen si erano fatti avanti diversi club del campionato saudita, ma alla fine Aurelio De Laurentiis aveva saputo resistere alle offensive ricche sia per il club che per la tasca dell'attaccante. Il nigeriano potrebbe aspettare una soluzione europea prima di ascoltare le richieste arabe.