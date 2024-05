Calciomercato Napoli, Osimhen-Lukaku non si fa. L'Arsenal piomba sull'attaccante azzurro

Il Chelsea vuole Victor Osimhen, ma lo vuole con lo sconto e mandando a Napoli magari Romelu Lukaku. Ma per Aurelio De Laurentiis non si fa. Potrebbe essere sfumato definitivamente quello che sembrava poter essere il primo affare d'estate del Calciomercato Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, gli azzurri non hanno interesse a vendere il nigeriano con contropartite, facendo solo valere per intero la clausola prevista nel contratto da 120 milioni di euro.

Osimhen lascerà sicuramente gli azzurri questa estate, ma la destinazione è tutta da scoprire: anche perché - con il Chelsea rispedito al mittente almeno per ora - non sono così tanti i club che potrebbero permetterselo accontentando il Napoli.

Nelle ultime ore si sarebbe riaccesa anche la spia dell'Arsenal: i Gunners hanno sempre seguito con interesse le vicende legate all'attaccante del Napoli, ora sanno di poter rilanciare vista l'assenza di problemi economici a Londra. Resta sullo sfondo la parentesi Paris Saint Germain, il cuo mercato non è ancora cominciato.