Non è semplice trovare un’intesa con il Psg per la cessione di Osimhen. Il piano B non è la Premier ma l’Arabia Saudita: l’Al Ahli è pronta a pagare la clausola, ma non ha l’accordo con il nigeriano che aspetterà ancora prima di dire sì al fondo Pif.

Complicato per De Laurentiis immaginare uno sconto rispetto ai 120 milioni della clausola (un anno fa ha rifiutato 140 milioni di euro) ma pesano quei 15 milioni di euro lordi sul monte ingaggi. Bisogna pazientare. A Cairo non sono piaciute le fughe in avanti per Buongiorno di Manna: il Torino alza il muro per il suo difensore, ribadisce a Beppe Riso, il suo agente, che per meno di 55 milioni non si muove da sotto la Mole.

APPROFONDIMENTI Napoli, Cajuste aspetta Conte Napoli, c'è il sì di Buongiorno Osimhen e l'addio al Napoli: si muove De Laurentiis con il Psg

Un bluff? Forse. Il Napoli prepara il primo affondo: 40 milioni di euro. Hermoso piace e non poco: ma le commissioni dei suoi agenti gelano il patron azzurro. Piace Fazzini dell’Empoli, presto l’operazione entrerà nel vivo.