Calciomercato Napoli, Ostigard al palo? Il Genoa trova un altro difensore

Il futuro di Leo Ostigard è ancora in alto mare. Il centrale norvegese sembrava essersi promesso al Genoa, che doveva sostituire il partente Dragusin in questo mercato invernale, ma il club rossoblu è ormai a un passo dall'acquisto di Giorgio Cittadini, altro difensore che rinforzerà il reparto di Gilardino e che con ogni probabilità chiuderà le porte al difensore del Napoli.

A completare il quadro sono anche arrivate le parole di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha per il momento bloccato la partenza di Ostigard: «È un grandissimo calciatore e un bravissimo ragazzo. Serve al Napoli al momento. Abbiamo fatto mercato ma dobbiamo sperimentare sul campo gli acquisti. Alcuni non sono stati nemmeno allenati o visti in campo in partita, quindi è difficile fare ragionamenti su chi debba partire o su chi debba restare».