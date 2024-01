Calciomercato Napoli, Nehuen Perez apre al trasferimento. Idea Martinez Quarta?

Nehuen Perez apre al Napoli. Dopo le parole dell'agente del calciatore argentino sull'eventuale trasferimento in azzurro, ora secondo Sky Sport ci sarebbe stata una doppia apertura, considerando anche le volontà dell'Udinese che detiene il cartellino del calciatore bianconero. I friulani, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero disposti a cedere Perez già a gennaio, un affare che potrebbe chiudersi intorno ai 14-15 milioni di euro.

Una cifra di poco più alta rispetto alle stime delle prime ore, non impossibile per il Napoli che di certo ha bisogno di rinforzare immediatamente la difesa dopo aver visto sfumare la trattativa che avrebbe portato in azzurro Dragusin, ormai calciatore del Tottenham. Tra le idee di Meluso e del club ci sarebbe anche Martinez Quarta: l'argentino della Fiorentina piace al Napoli, gli azzurri hanno chiesto informazioni anche se difficilmente i viola lo lasceranno partire a metà stagione.