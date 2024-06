Calciomercato Napoli, il Psg vuole Kvaratskhelia: «Ha già parlato con Luis Enrique»

C'è una sola vera pista per sostituire Kylian Mbappé immediatamente a Parigi. E quella pista, secondo L'Equipe, porterebbe a Napoli e a Khvicha Kvaratskhelia, il preferito numero uno del club parigino per la prossima stagione. Secondo il quotidiano francese sono scesi in campo anche i pezzi grossi: Ocampos e Luis Enrique.

L'allenatore dei parigini avrebbe avuto modo di parlare direttamente con il calciatore in questi giorni e anche con il suo entourage. Un entourage, che nel frattempo, attende la telefonata del Napoli al termine di una stagione disastrosa in campo.

De Laurentiis - che lascerà già partire Victor Osimhen - non avrebbe voglia di perdere l'altra sua stella già quest'anno: c'è una Champions League da riconquistare e una squadra da rilanciare con Antonio Conte in panchina. Il pressing del Psg però sembra feroce: e sul piatto l'offerta è dolce, da 110 milioni di euro circa.