Calciomercato Napoli, il Psg su Kvaratskhelia con 100 milioni di euro: «C'è già l'offerta, deciderà De Laurentiis»

Osimhen via da Napoli, Zielinski via da Napoli, ora anche Kvaratskhelia via da Napoli? Il calciatore georgiano potrebbe essere oggetto di ambizioni straniere questa estate vista la voglia di alcuni club di rinforzarsi.

Tra questi, il Paris Saint Germain, club che perderà Kylian Mbappé il prossimo anno e che sarà chiamato all'ennesima estate di mercato rinforzato con Kvara tra gli obiettivi.

Una voglia che non è stata smentita da Mamuka Jugeli, agente di Khvicha: «L'interesse dell'Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero. Sul calciatore c’è l'interesse e l'offerta del Psg, tutto però dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente».

Le dichiarazioni rilasciate dall'agente all'edizione georgiana di Gazzetta sono destinate a far rumore. L'offerta sul piatto è importante: 100 milioni di euro. Il futuro del calciatore potrebbe essere in bilico se Aurelio De Laurentiis decidesse di far cassa ancora, non solo con la cessione di Osimhen.