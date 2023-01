Calciomercato, Napoli spendaccione: nessuno come De Laurentiis in Serie A

È un Napoli spendaccione, quello della stagione 2022/23? Sì, secondo l'ultimo report del Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport - che ha analizzato le spese delle squadre top in Europa delle ultime due sessioni di mercato, quella estiva del 2022 e quella invernale 2023 ancora in corso e in attesa della definitiva chiusura. E nella Top 20 stilata tra i club italiani c'è solo il Napoli.

Il club di Aurelio e Laurentiis ha investito in queste due sessioni 108 milioni di euro - considerando anche i diversi bonus legati alle atrattative - per otto diversi calciatori. E nessuno in Serie A ha fatto di più, considerando le ultime due sessioni di questa stagione sul mercato. Soldi ben spesi visto il rendimento della squadra in questa stagione ma anche investiti dal club azzurro a fronte di alcune partenze eccellenti che hanno portato il Napoli a incassare cifre importanti - come per Koulibaly passato al Chelsea - o a risparmiare ingaggi pesanti come nel caso di Insigne, Mertens o Ospina.

Quello della squadra di Luciano Spalletti è tuttavia un unicum italiano, perché nelle prima 19 posizioni della classifica Cies ci sono solo squadre straniere: la Top 5 è tutta inglese con Chelsea e Manchester United imprendibili, ma anche West Ham, Nottingham e Wolverhampton. Poi Barcellona e Paris Saint Germain. A seguire, Bayern Monaco e Leeds. Chiude la Top 10 l'Arsenal, attuale capoclassifica in Premier League.