Sarà la prossima estate un banco di prova importante per ile per Fabián Ruiz . Lo spagnolo, ambito dai top club europei, potrebbe lasciare l'azzurro dopo appena due stagioni con ilche sembra in prima linea per il suo futuro. A frenare le voglie dei blancos, per ora, sicuramente l'alta valutazione che il Napoli fa del centrocampista ex, nonostante una stagione sin qui non all'altezza dei suoi standard.La chiave per il Real, però, potrebbe essere già in casa e rispondere al nome di, giovane centrocampista uruguaiano che, secondo Diario Gol, potrebbe essere inserito nella trattativa come pedina di scambio per abbassare le richieste azzurre. Il calciatore piaceva molto ad Ancelotti e resta un obiettivo ambito dal club azzurro per il ricambio della mediana.