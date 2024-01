Calciomercato Napoli, tentativo per Popović dopo il no al Milan

Il Napoli ci prova per Matija Popović, il talento serbo classe 2006 che piace a mezza Europa. Dopo aver interrotto il suo rapporto con il Partizan di Belgrado, Popović sembrava destinato a firmare un contratto prima con il Milan e poi con la Juventus, ma le trattative sembrano essersi arenate nelle scorse ore.

Secondo Sky Sport, in queste ore sarebbe il club di Aurelio De Laurentiis a tentare l'affondo per mettere le mani su uno dei talenti più ambiti del continente.

Nato ad Altötting, in Germania, ma serbo di nazionalità, ama svariare su tutto il fronte offensivo con grande libertà, può essere schierato trequartista o seconda punta o anche ala. Ha compito 18 anni lo scorso 8 gennaio. Piace anche a Manchester City, Porto e Bayern Monaco, ma gli azzurri potrebbero anticipare la concorrenza. L'operazione volta al futuro potrebbe essere portata avanti in compartecipazione con altri club come il Frosinone, così da mandare in prestito il calciatore e testarlo nel campionato italiano. Popović ha già esordito con la nazionale serba militando nelle selezioni giovanili.