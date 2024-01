Calciomercato Napoli, Traoré a un passo: domani le visite mediche

Tornerà a giocare in Italia Hamed Traoré Junior, il centrocampista ivoriano pronto a firmare il nuovo contratto con il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, il calciatore oggi in forza al Bournemouth è pronto a ricominciare dalla Serie A: fissate per domani le visite mediche del centrocampista a Roma, il primo passo verso il rientro in Italia e la firma con il club di Aurelio De Laurentiis.

Non saranno però una formalità le visite di Traoré: visti i problemi di salute avuti nell'ultimo periodo, infatti, il Napoli dovrà approfondire i controlli di rito. Senza ostacoli, il calciatore potrebbe diventare ufficialmente azzurro nelle ore che accompagneranno la sfida alla Fiorentina in Supercoppa Italiana. Traoré arriverà da Mazzarri in prestito fino al termine della stagione, il Napoli potrà riscattarlo per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.