Calciomercato Napoli, l'Udinese libera Perez: «Abbiamo già preso il sostituto»

È andato in campo contro l'Atalanta Nehuen Perez, per quella che potrebbe anche essere la sua ultima partita con la maglia dell'Udinese. Il centrale di difesa argentino da domani tornerà a trattare la sua cessione al Napoli per trasferirsi in maglia azzurra durante questo mercato invernale.

A confermare tra le righe la trattativa è anche il club friulano. «Ma oggi pensiamo alla partita con Nehuen Perez che è andato regolarmente in campo. È concentrato. Stiamo facendo delle valutazioni per ogni evenienza, in difesa è arrivato già Lautaro Giannetti che sta mostrando le qualità viste in Argentina. Interverremo solo se dovessimo individuare un giocatore che reputiamo essere quello giusto» ha spiegato il direttore sportivo Balzaretti.