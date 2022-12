Lontana, lontanissima la Turchia e il suo clima mite. Alla ripresa, il Napoli trova pioggia e vento sul litorale domizio. Giuntoli non c'è: è a Coverciano a fare lezione ai futuri direttori sportivi del calcio italiano e magari riflette anche su futuro perché pure il mercato estivo dei ds diventa particolarmente interessante. La Juventus muoverà il primo passo e poi si comporrà il mosaico. Giuntoli ha un contratto che scade nel giugno del 2024 ed è tra quelli più pagati in serie A e non ha alcuna intenzione di lasciare il club azzurro. Anzi, con l'ad Chiavelli ha anche iniziato a pensare al rinnovo: ovvio che faccia gola a tutti, visti i risultati raggiunti in sinergia con De Laurentiis.

Valorizzare i giovani. Dunque, se Spalletti è convinto che per Gaetano si possono aprire spazi interessanti, il rischio vero è che per Zanoli sia un anno con pochissime presenze in campo. Fare il vice di Robocop Di Lorenzo non è un ruolo che può aiutare quando hai 22 anni e già hai trascorso l'ultimo anno e mezzo quasi sempre in panchina. Dunque, la vera missione che spinge il Napoli a fare uno scambio con la Sampdoria per Bartosz Bereszynski è quella che in blucerchiato Zanoli giocherebbe titolare. La cosa fa gola al club azzurro, anche perché Giuntoli considera Zanoli una sua scoperta. Lo ha acquistato a gennaio del 2018 dal Carpi per 1,5 milioni di euro. Nella Primavera del Napoli ha avuto qualche difficoltà ma poi l'anno scorso ha mostrato, soprattutto nella gara con l'Atalanta a Bergamo, di avere delle grosse potenzialità. Deve giocare. Si lavora, dunque, per la formula: o meglio sulle cifre. Bereszynski ha anche parlato con Zielinski ed è pronto a questo ruolo di secondo piano nel Napoli: lui che ha giocato il Mondiale in Qatar con la Polonia di cui è uno dei punti fissi. Come lo è della Sampdoria. In ogni caso, Zanoli deve trovare una sistemazione che punti a farlo crescere.

Potrebbe esserci una accelerata invernale per Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo di appena 19 anni che ha già segnato due reti in questo campionato con l'Empoli. Basta trovare il prezzo giusto. Non è finita qui perché la caccia ai giovani talenti della serie A è incessante. E nel taccuino c'è anche un altro terzino che ha colpito, e non poco, l'area tecnica azzurra: è Josh Doig, classe 2002, scozzese e terzino dell'Hellas Verona. Nell'agenda dei papabili azzurri di Giuntoli ci sono anche Davide Frattesi (che però vogliono tutti) e Armand Laurienté esterno d'attacco. Tutti e due del Sassuolo che ha già fissato dei prezzi assai alti. Non decolla l'asse con la Salernitana che chiede Demme ma a condizioni che il Napoli non gradisce: il tedesco chiaramente non vuole il ruolo di riserva e paga il boom di Lobotka, autentico intoccabile. Da una parte fa fatica a lasciare un gruppo che insegue lo scudetto, da un'altra vorrebbe più minutaggio. Giuntoli è stato chiaro con Demme: gli ha detto che tocca a lui prendere la decisione e che se trova una squadra, anche in prestito oneroso (almeno 1,5 milioni fino a fine anno) ci sarà il via libera del club azzurro. Per l'estate, invece, c'è Adama Traorè che è in scadenza: gioca nel Wolverhampton, in Premier, e ovviamente piace nell'ottica di qualche difficoltà nel rinnovo di Lozano.

Sirigu è da troppo tempo fermo ai box. E anche ieri si è allenato in palestra. Chiaro che questo è l'unico aspetto che preoccupa il Napoli: alle spalle di Meret c'è Marfella. Dunque, un rischio troppo elevato in vista della ripresa del campionato e di un tour de force che lascerà senza fiato. Vanno tirate le somme sulle sue condizioni. E a quel punto prendere una decisione: c'è anche il Torino (oltre la Salernitana) che si sta interessando a Sirigu proponendo uno scambio con Berisha.