La stagione sta per ricominciare ma il campo non sempre fa rima con il futuro. Così, mentre il Napoli di Luciano Spalletti pensa al 2023 da affrontare al massimo, Cristiano Giuntoli e la squadra di mercato pensano già al futuro, alla prossima estate, ai contratti da rinnovare e a quelli che invece non saranno rinnovati.

Quello di Azzedine Ounahi è un nome sempre più caldo per il mercato azzurro. Il centrocampista marocchino è seguito da Giuntoli da ben prima del Mondiale, ma le ottime cose fatte in Qatar rischiano di complicare le mosse azzurre. Il prezzo è lievitato, le voglie dell'Angers pure. Si può chiudere ancora ma per farlo il Napoli dovrà essere più bravo di quanto fatto già vedere, data anche la concorrenza.

C'è voglia di pensare anche a quello che potrà essere un Napoli senza Lozano e Zielinski: due capisaldi della squadra negli ultimi anni col contratto in scadenza è un ingaggio pesante, ben oltre le limitazioni auto imposte da De Laurentiis. Soprattutto il messicano potrebbe avere mercato e per questo il club si gira intorno: Jasper Karlsson dell'Az è solo uno dei tanti profili vagliati. L'importante sarà anticipare i tempi e dimostrare ancora di essere i più bravi. In campo come sul mercato.