Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: ecco quanto dovrà pagare De Laurentiis a giugno per i riscatti

Cinque calciatori da riscattare per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, azzurri arrivati in città la scorsa estate in prestito ma pronti a restare anche nei prossimi anni. In totale, il club azzurro potrebbe pagare oltre 79 milioni di euro, una cifra importante - la più alta tra i club dell'attuale Serie A - ma che permetterebbe la permanenza di elementi come Simeone o Raspadori in azzurro.

È proprio l'ex Sassuolo il calciatore più caro da riscattare nella rosa di Spalletti, anche se le modalità di pagamento ai neroverdi saranno diluite in più sessioni. Giacomo Raspadori è costato al Napoli quest'estate solo 5 milioni, ne serviranno altri 30 per confermarlo in azzurro. Poco più della metà, invece, andrebbero al Verona per il Cholito Giovanni Simeone. Tra i calciatori in bilico anche Bereszynski e Gollini - tutte da valutare le loro situazioni con Sampdoria e Fiorentina - mentre da decifrare è la posizione di Tanguy Ndombelé: il francese è ancora del Tottenham che vorrebbe 30 milioni per il riscatto. Una cifra che difficilmente il Napoli pagherà.