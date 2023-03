Le grandi manovre per il Napoli del futuro partiranno dalle operazioni rinnovi, un lavoro cominciato già da tempo dal direttore sportivo Giuntoli con i calciatori azzurri che hanno la scadenza del contratto più ravvicinata. Discorso già avviato con Rrahmani, il difensore centrale kosovaro legato al club azzurro fino al 2024 sta disputando un'ottima stagione (ieri in campo tutta la partita con il Kosovo nell'1-1 contro Israele, match valido per le qualificazioni europee): i contatti saranno intensificati al termine della stagione per arrivare alla fumata bianca.

Un grande protagonista del Napoli di Spalletti, un punto fermo del club azzurro sia per il presente che per il futuro, come lo è l'altro difensore centrale Kim: la coppia azzurra ha avuto un rendimento straordinario e si è dimostrata la più forte in assoluto di tutta la serie A. Il difensore sudcoreano dopo l'amichevole disputata con la sua nazionale contro la Colombia ha parlato del Napoli: «Infastidito dai rumors di mercato? Sono concentrato sulla squadra piuttosto che su queste sciocchezze, su queste voci che non sono vere. Mancano tante partite importanti ed in questo momento voglio concentrarmi solo sul Napoli. La stagione non è ancora finita, tutti dobbiamo essere ancora vigili, l'idea è di vincere ogni partita e dopo aver guadagnato più punti possibili andiamo nella direzione di puntare alla Champions», ha detto il difensore coreano che sarà nuovamente impegnato martedì contro l'Uruguay di Olivera.

Il club azzurro è già operativo da tempo per blindare altri tasselli del reparto difensivo che in questa stagione è stato brillantissimo. Un'altra prossima mossa sarà il rinnovo per un altro anno di Juan Jesus, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023: è in arrivo il prolungamento di un altro anno con opzione fino al 2025. E rinnoverà il capitano Di Lorenzo che ha il contratto in scadenza 2026: il Napoli vuole blindarlo ancora più a lungo e lui vuole legarsi a vita con il club azzurro. Sono stati già diversi in tal senso i contatti tra il direttore sportivo Giuntoli e Mario Giuffredi, l'agente del terzino della Nazionale: a fine stagione è attesa la fumata bianca con un altro big che rinnoverà con il Napoli dopo il camerunense Anguissa e lo slovacco Lobotka. Il portiere Meret ha prolungato l'estate scorsa fino al 2024 con opzione in favore del club azzurro fino al 2025 e a fine stagione si parlerà anche del suo rinnovo, come di quelli di Zielinski e Lozano che sono in scadenza 2024.

Già deciso il riscatto di Simeone, l'argentino resterà a Napoli dopo l'ottimo impatto avuto in questo suo primo anno in maglia azzurra ogni volta che è stato chiamato in causa da Spalletti (ha segnato 4 gol in Champions League, 3 in campionato e una in coppa Italia): il club azzurro verserà i 12 milioni, fissati come cifra l'estate scorsa, all'Hellas Verona. Il Cholito in questi giorni è con la nazionale argentina campione del Mondo che dopo l'amichevole vinta 2-0 contro Panama (in cui non è stato impiegato l'attaccante del Napoli) scenderà in campo nuovamente martedì contro Curaçao.

Rientrerà alla base per fine prestito Zanoli e potrebbe restare la stagione prossima nel gruppo Napoli: il giovane terzino che sta facendo molto bene alla Sampdoria, protagonista nell'ultima vittoria dell'Italia under 21 contro i pari età della Serbia. E vengono monitorati costantemente, durante tutto l'anno, profili giovani che potrebbero tornare utili in futuro: il ds Giuntoli si è mosso sempre in anticipo per bruciare la concorrenza come nella chiusura dell'affare Kvaratskhelia. Seguiti diversi giovani di prospettiva tra i quali Alagie Saine, 20 anni, difensore centrale del Gambia che gioca in Danimarca nell'Horsens; Diallo, 19enne senegalese, esterno del Metz, e Diop, anche lui senegalese, 19enne centrocampista centrale che gioca nel Waregem in Belgio.