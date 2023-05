Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: piacciono tre big dell'Udinese

La prima mossa è arrivata: il Napoli bussa alla porta dell'Udinese per il prossimo mercato e, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero tre le pedine - una per reparto - che gli azzurri di Aurelio De Laurentiis stanno seguendo con molto interesse. Innanzitutto Beto, il profilo più seguito per l'eventuale dopo Osimhen: 25 milioni la prima offerta, ma il club friulano non vorrebbe scendere sotto i 35 (cifra della clausola presente nel contratto) per il suo attaccante.

Il legame tra i due club è conosciuto da tempo, ecco perché le distanze economiche potrebbero non essere un problema. Anche perché il Napoli guarda con interesse anche ad altre pedine bianconere e l'affare potrebbe allargarsi: agli azzurri piace anche Lazar Samardzic - profilo perfetto per l'eventuale sostituzione di Zielinski - ma potrebbe anche puntare a un difensore come Rodrigo Becao, in uscita da Udine perché ha un solo anno di contratto.