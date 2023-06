De Laurentiis e Spalletti in vacanza ad Ischia. Non è il titolo di una pellicola della Filmauro e neppure un amarcord. Probabilmente poco più di una semplice coincidenza. Entrambi hanno deciso di passare il fine settimana nell'Isola verde e, ironia della sorte, si sono anche ritrovati - casualmente - nello stesso albergo. Spalletti probabilmente per proseguire l'anno sabbatico alle pendici del monte Epomeo. Il patron del Napoli, invece, ha coniugato un week end di relax con le tante operazioni di mercato imbastite (e da imbastire) per consegnare a Garcia una squadra capace di difendere il tricolore e possibilmente tentare anche la scalata alla Champions League nella prossima stagione agonistica. La lunga chiacchierata esplorativa di venerdì scorso fatta dal patron con l'agente di Victor Osimhen (Roberto Calenda) ha lasciato aperta la porta delle trattative e le parti si riaggiorneranno. Ma i tempi potrebbero anche non essere brevi. Adl chiede almeno 150/160 milioni di euro per privarsi della sua punta di diamante, ma il Psg e la Premier League (Chelsea in prima fila) si sono fermati a 120. L'asta è appena cominciata, giusto per capirci. Intanto, il patron ha provato a blindare l'attaccante, proponendogli il prolungamento di due anni del contratto (che scade nel 2025) con tanto di adeguamento dell'ingaggio (spingendosi fino a 6 milioni a stagione escluso bonus). Il manager del nigeriano ha registrato l'offerta e si aspetta un ulteriore «sacrificio» da parte del Napoli proporzionato alla valutazione che il club fa del cartellino del suo tesserato. Se ne riparlerà, insomma. Ed anche a lungo. Calenda non ha fretta. Il Napoli un po' di più.

Intanto i nomi sulla lista della spesa si rincorrono. Con il diesse Giuntoli ormai separato in casa (il dirigente, tra i protagonisti dello scudetto, ha da tempo comunicato alla proprietà l'intenzione di andare via nonostante un altro anno di contratto) tocca ai talent Mantovani e Micheli segnalare a De Laurentiis i nomi cerchiati in rosso. Già detto di Jonathan David (23), che sembra avere le stimmate per sostituire Osimhen come ha già fatto nel Lille. Il canadese si presenta con un biglietto da visita di 24 reti (e 4 assist) in Ligue1, ma anche con un costo di circa 50 milioni di euro che il club francese chiede per il suo tesserino. Chi ha già esperienza nel campionato italiano è il danese Rasmus Hojlund che al primo anno in massima serie con l'Atalanta ha messo a segno 9 reti, ha un ingaggio alla portata, sebbene la Dea chieda più o meno quanto il Lille. E chissà che nell'operazione non si possa immaginare il pacchetto completo con il centrocampista Teun Koopmeiners, da tempo nei radar del Napoli. Per la mediana occhi puntati anche su Ferdi Kadioglu del Fenerbahce. Il Napoli sarebbe disposto a investire fino a 20 milioni per il cartellino del talento olandese.

Nel parco attaccanti attenzionati dal club azzurro ci sono anche i profili di due giovani molto interessanti come El Bilal Tourè e Terem Moffi. Il primo (21 anni originario del Mali) è di proprietà dell'Almeria (7 gol e 2 assist) e secondo quanto riportato dal sito francese Rmc Sport il Napoli sarebbe da tempo sulle sue tracce. Capitolo a parte per il nigeriano Moffi (24 anni). L'attaccante è stato riscattato dal Nizza (per una cifra intorno ai 30 milioni di euro) dopo una stagione sugli scudi nel Lorient (Ligue1), condita da qualcosa come 18 reti e tre assist. Per il centravanti nigeriano il Nizza chiede circa 60 milioni. In difesa, invece, David Hancko del Feyenoord è tra le prime scelte per sostituire Kim.

Il Napoli dal canto suo deve avrebbe anche la possibilità di sedersi al tavolo delle trattative per cedere qualche altro elemento, magari gustando un caffè con miscela... araba. Negli ultimi giorni sono rimbalzati gli interessi di alcuni club degli Emirati per il centrocampista Lobotka e per l'attaccante Lozano. Nel primo caso, il club azzurro ha respinto l'offerta, considerando il play slovacco inamovibile («Lobotka è un regista fantastico», parole di Garcia). Discorso diverso per Lozano che ha un ingaggio elevato e il contratto a scadenza l'anno prossimo.