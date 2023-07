Il Napoli prova a giocare d'anticipo. Nonostante il mercato degli azzurri dipenda molto dal futuro di Osimhen, De Laurentiis sta lavorando sotto traccia per consegnare a Garcia una squadra capace di difendere il tricolore ed al tempo stesso tentare l'assalto alla prossima Champions. Si parte dal pacchetto offensivo. Hirving Lozano sembra sempre più lontano da Napoli. Dopo le sirene arabe ed il sogno Premier si registrano contatti anche dalla Turchia per il Chucky. Secondo il portale Sporx si è mosso il Fenerbahce per l'attaccante messicano che ha un altro anno di contratto con gli azzurri con un ingaggio (4,5 milioni a stagione) ormai fuori dai parametri imposti dal club. Il Napoli, dal canto suo, non solo non intende svenderlo (chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro per il suo cartellino) ma è da tempo sulle tracce del suo sostituto.

L'identikit porta a Jesper Lindstrom 23 anni dell'Eintracht Francoforte gioiellino della U-21 danese (7 gol in Bundesliga). A differenza di Lozano, il vichingo può giocare in più zolle del campo, disimpegnandosi bene anche come trequartista. Esattamente come fece in occasione della sfida di andata dei quarti di finale alla Deutsche Bank Park contro il Napoli (gli azzurri di Spalletti si imposero con un perentorio 0-2). Il costo dell'operazione non spaventa gli azzurri. La prima alternativa porta ad Adama Traorè, 27enne spagnolo svincolatosi dal Wolverhampton su cui ha messo gli occhi anche il Milan. Restando nei confini nazionali, riflettori puntati su Riccardo Orsolini (97) del Bologna che ha ancora un anno di contratto con i felsinei.

Nella zona nevralgica c'è soltanto da fare qualche piccolo - ma importante - accorgimento. In stand by Koopmeiners (Atalanta) trattative in corso per il francese Tousart dell'Hertha Berlino (Demme come contropartita tecnica pare non basti). Seguiti anche gli spagnoli Gabri Veiga (Celta Vigo) e Rodri Sanchez (Betis Siviglia).

Last but not least c'è da blindare il pacchetto arretrato vista l'imminente partenza di Kim.è uno dei principali obiettivi del Napoli, ma l'Atalanta per il momento chiede le stelle (oltre 40 milioni di euro). Nelle ultime ore sarebbe stato proposto anchedella Roma, ma anche in questo caso la valutazione del club giallorosso - simile a quella di Scalvini - ha congelato sul nascere ogni trattativa. Ed allora si guarda all'estero. Itakura (Borussia Monchengladbach), Hancko (Feyenoord), Koch (Leeds) e Le Normand (Real Sociedad).