Lucas Tousart resta in cima alla lizza dei centrocampisti su cui De Laurentiis è pronto a fare il balzo. Con l'Hertha Berlino il tema resta la formula e magari anche l'inserimento di Demme nell'operazione. Ma a patto che sul regista italo-tedesco venga fatta la giusta valutazione e che l'Union Berlino non faccia prima. Tousart è uno di quelli che risponde all'identikit di Garcia che, sullo stile di Ancelotti e di Benitez, è molto più partecipe alle scelte di mercato e alla definizione degli obiettivi di mercato. Al contrario di Spalletti e Sarri, per esempio, che nomi non ne hanno mai fatti. Insomma, Garcia manager alla... francese, e non proprio all'inglese. Anche perché il Napoli ha un presidente all'antica che ieri ha passato gran parte del suo tempo a discutere con i tecnici del Comune di Dimaro per ampliare la capienza dell'impianto di Carciato (per l'amichevole di domani, si arriverà a 2.200 spettatori). Ma sono giorni anche di telefonate con Lotito che vuole Zielinski dopo che il polacco e Sarri si sono sentiti al telefono. L'ex Empoli preferisce la pista Lazio a quella saudita e Lotito vuol far di tutto per accontentarlo. Si tratta, anche se prima De Laurentiis vorrebbe il parere di Garcia, nel senso che se lo considerasse davvero importante per il suo lavoro, non gli farebbe lo sgarbo di mandarlo via. Insomma, Garcia comanda. Ovvero ha anche potere di veto. E su Zielinski ha chiesto di aspettare.

Non è mai stato facile fare affari con Cairo, e pure questa volta è chiaro che sarà faticoso trovare un'intesa ma nel listone dei «mi piace» ha fatto un bel balzo anche Samuele Ricci, il jolly del Torino di cui tutti (anche Lotito) va pazzo. Però, anche qui serve il parere di Garcia: perché ci vogliono 25 milioni almeno per Ricci e non è certo il prezzo da spendere per il nuovo vice Lobotka. Ricci è uno dei talenti emergenti del calcio italiano, in Nazionale gioca anche interno, dunque il Napoli c'è. A centrocampo, qualcosa dovrà essere fatto, per via della partenza di Ndombele. Così come in difesa, dove pure non ci sarà fretta ma qualcosa dovrà succedere. Jesus e Ostigard sono stati due rincalzi e Garcia perde uno dei perni fondamentali: resta Rrhamani ma questa è ancora una stagione da Champions e quindi serve un centrale di spessore. Roger Ibanez? Sì, la Roma però non apre ancora alla cessione. E poi la valutazione è alta: 30 milioni almeno. Ma un altro nome sul tavolo è quello di Max Kilman del Wolverhampton, 26 anni e una valutazione di 40 milioni di euro. Il Napoli a quel prezzo neppure inizia a trattare. Dunque, c'è una pista più alla porta di mano che è di Kostantinos Mavropanos, 25 anni, centrale greco dello Stoccarda. Il punto resta sempre lo stesso: il Napoli può fare un'eccezione per Osimhen, ma quel tetto di ingaggio e quella politica di contenimento degli stipendi iniziata due anni fa, non subirà modifiche.

Il Newcastle, dopo aver bussato alla porta degli agenti di Kvara, non si è fatto più vivo. Un sospiro di sollievo, perché se a Riad di mettono in testa una cosa, difficile resistere. Non è ancora il momento del rinnovo del georgiano, ma prima o poi la questione andrà affrontata. Anche se ci sono 4 anni di contratto che fanno dormire sonni tranquilli a De Laurentiis. Pochi giorni e anche il manager di Di Lorenzo sarà a Dimaro. E sul tavolo la bozza di rinnovo che è stata già discussa qualche giorno fa alla Filmauro. Quello del rinnovo «a vita» di capitan scudetto potrebbe essere il primo annuncio dell'estate: le cose sono praticamente definite anche perché Di Lorenzo ha messo le cere nelle orecchie come Ulisse e ha rifiutato di sentire le tante sirene. Mario Giuffredi proverà anche a mettere sul tavolo i rinnovi di Rui e Politano (la scatenatissima Lazio lo ha cercato, ma ore è tutto fermo). E poi c'è la questione Lozano che tiene imballato il mercato degli esterni: Federico Bernardeschi piace da tempo, ma il messicano non ha offerte concrete, motivo per cui De Laurentiis insiste per poter parlare con i suoi agenti. L'alternativa è allungare di un anno il contratto e spalmare i 4,5 milioni di stipendio. Ma Lozano («sto bene qui, non voglio andarmene») non ci pensa. Rischia davvero di finire fuori rosa a meno che il Los Angeles non alzi l'offerta a 20 milioni di euro.