Una grossa fetta del mercato del Napoli si decide questa settimana proprio negli Emirati Arabi. A Riad si gioca una partita doppia con la Fiorentina. Non solo in campo, nella semifinale delle Final Four di Supercoppa Italiana in programma giovedì prossimo, ma anche dietro la scrivania con la trattativa che resta apertissima per Antonin Barak. Il 29enne centrocampista della Repubblica Ceca piace al club azzurro, ha un altro anno di contratto con la Viola (con un ingaggio di un milione e 400mila euro a stagione) ed ha manifestato il suo gradimento per trasferirsi all'ombra del Vesuvio. Anche perché Barak finora ha giocato con il contagocce alla corte di Italiano (ieri una manciata di minuti finali nel rocambolesco pareggio al Franchi con l'Udinese), chiuso da Bonaventura nel ruolo di trequartista (può fare anche la mezzala) e frenato da una condizione fisica ancora non al top complice una polmonite avuta a inizio stagione.

APPROFONDIMENTI Napoli, operazione Supercoppa: prima notte a Riad al Four Seasons Hotel Riecco Demme: titolare con la Fiorentina? E Zanoli non parte per l'Arabia: andrà alla Salernitana per 6 mesi

Per la fumata bianca, però, manca ancora l'accordo sulla formula del trasferimento: Commisso e De Laurentiis ne parleranno di persona a Riad. La Fiorentina parte stamane (ore 11) dall'aeroporto di Bologna per l'Arabia Saudita (tra i convocati c'è anche Barak) e in questi giorni i due patron - tra l'altro legati da una solida amicizia - affronteranno l'argomento faccia a faccia. Il Napoli come è noto, fedele ad una strategia indigesta agli acquisti in questo mese di gennaio, spinge per il prestito. La Viola, invece, vuole monetizzare e ha fissato il prezzo del cartellino di Barak tra i 5 e i 6 milioni di euro. La via di mezzo sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto (fissato a 5 milioni a giugno). Nelle ultime ore si è prospettata anche la soluzione del prestito oneroso (mezzo milione che andrebbe nelle case del club toscano). Staremo a vedere. A centrocampo si segue sempre Orel Mangala, mediano belga di 25 anni con un altro anno di contratto nel Nottingham Forest. Anche i questo caso con il club inglese la trattativa è intavolata sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Il club azzurro ha necessità di intervenire nel pacchetto arretrato. Il primo nome sul taccuino del ds Meluso è quello di Nehuen Perez che ieri si è ben comportato proprio contro la Fiorentina al Franchi, impiegato ancora come centrale della difesa a tre disegnata da Cioffi (sebbene il suo ruolo naturale sia quello di braccetto di destra). Per il 23enne difensore argentino (contratto fino al 2027 ed ingaggio di circa 400mila euro a stagione) il club friulano chiede 15 milioni: si tratta. Arthur Theate del Rennes ha la stessa età e più o meno la stessa valutazione del cartellino di Perez: il Napoli ha presentato un'offerta ufficiale. Il belga è un mancino naturale che, però, è abituato a cimentarsi in una difesa a quattro come centrale mancino. Le alternative portano a Brassier del Brest e Chalobah (94) del Chelsea. Oggi sarà ufficializzato il passaggio di Zanoli in prestito alla Salernitana.