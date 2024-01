Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: sorpasso Juventus per Mangala

Il futuro di Orel Mangala potrebbe essere in Serie A? Sì, ma difficilmente sarà con addosso la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, infatti, il centrocampista belga del Nottingham Forrest si starebbe allontanando dall'azzurro con un inserimento forte della Juventus che l'ha messo nel mirino già per questo mercato di gennaio.

I bianconeri sarebbero in pole position per Mangala, pronto a lasciare la Premier League per dire sì all'Italia. La Juventus, però, dovrà operare prima in uscita per poter poi affondare il colpo sul belga della mediana. Da queste incertezze arriverebbe anche l'accelerata del Napoli e del ds Meluso su Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina che sembra a questo punto il più possibile rinforzo a disposizione del Napoli di Mazzarri.