Apparentemente è una fase di stallo. Ufficialmente le trattative non sono neppure aperte, ed invece il mercato del Napoli (e non solo) prosegue sotto traccia. Certo, in casa azzurra, c’è da attendere la fumata bianca del nuovo allenatore che darà le sue indicazioni circa i profili giusti per il suo credo tattico, ma il diesse in pectore Giovanni Manna si sta portando avanti con il lavoro. Sia in entrata, sia in uscita. Il giovane e rampante manager (36 anni originario di Vallo della Lucania nel Cilento) - ex Juventus - ha tenuto in questi giorni continui colloqui con i giocatori della rosa a Castel Volturno. Si è fatto portavoce delle intenzioni della proprietà, dei diktat di Aurelio De Laurentiis ed ha le sue idee per (ri)costruire il Napoli del futuro. Si punta su talenti - possibilmente giovani - del calcio nazionale ed internazionale oltre che provare a trattenere alcuni dei campioni della rosa.

Un nome su tutti è quello di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano è al centro di un autentico nodo di mercato: ha ancora tre anni di contratto con il Napoli (fino al 2027) a cifre da “minimo sindacale” per un top player (1,5 milioni all’anno). Il Psg è sulle sue tracce, il manager di Kvara si stropiccia le mani, ma intanto tiene aperta la porta in casa Napoli. De Laurentiis sa bene che per mettere in cassaforte uno dei suoi diamanti più preziosi (l’altro, Osimhen, andrà comunque via a fine stagione ed è conteso tra lo stesso Psg e sopratutto la Premier con il Chelsea in pole position) dovrà aprire il portafogli offrendo a Kvara un adeguamento contrattuale importante: praticamente il triplo di quanto attualmente percepisce (4,5 milioni più bonus). A quanto pare però potrebbero non bastare (sembra che il suo agente ne chieda sei). Si vedrà.

L'uomo venuto dal freddo

Intanto, si prova ad accelerare e superare in corsa l’Inter per arrivare ad Albert Gudmundsson del Genoa. L’attaccante islandese sarebbe un autentico jolly nella rosa del Napoli, capace di essere polivalente tra rotazioni e posizioni a centrocampo come anche in attacco. Il giocatore quest’anno è letteralmente esploso all’ombra della Lanterna sotto la guida di Gilardino: per lui 14 gol e tre assist con il Grifone. L’impressione è che Gudmundsson, che ha ancora tre anni di contratto con il Genoa, farà comunque le valigie. E chissà che non programmi il navigatore in direzione Napoli. Chi invece dovrà rivedere i propri piani è il Barcellona. Il presidente Laporta proprio ieri ha detto addio a Xavi per la prossima stagione (al suo posto l’ex Ct della Germania, Hansi Flick). La bandiera blaugrana non sarà l’allenatore dei catalani l’anno prossimo e difficilmente il Barça sferrerà l’assalto a Lobotka che era un pupillo proprio di Xavi. In difesa, il Napoli ha bisogno di attingere a piene mani dal mercato. Su questo fronte la pista più battuta resta quella che porta allo slovacco David Hancko (26 anni) del Feyenoord.

De Laurentiis dovrà occuparsi del mercato del Napoli e non solo, considerando che la sua famiglia è impegnata nel mondo del calcio anche con il Bari (di cui è presidente il figlio Luigi). Il club pugliese è passato dal paradiso all’inferno in meno di un anno, sfiorando la promozione in A nella passata stagione ed evitando la retrocessione in serie C giovedì scorso (finale playout vinta ai danni della Ternana). Bari resta sul piede di guerra: la piazza non vuole De Laurentiis che invece intende andare ancora avanti. E la tifoseria minaccia una sorta di ammutinamento ai botteghini per l’anno prossimo.