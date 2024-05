Il Napoli ha messo gli occhi su Jacopo Fazzini: il 21enne centrocampista dell’Empoli, nel giro da qualche settimana anche della Nazionale Under 21, potrebbe essere il primo tassello della ricostruzione che parte in queste ore. De Laurentiis offre a Corsi 7 milioni ma il patron toscano rilancia a 10. Nell’affare potrebbe rientrare Caprile che difficilmente tornerà alla base. Cairo, intanto, ha gelato il Napoli per Alessandro Buongiorno: vuole 40 milioni. Dunque, a meno che non arrivino indicazioni differenti dal nuovo tecnico, vanno dati via Natan, Cajuste e Lindstrom. L’unico intoccabile è Ngonge. Manna deve fare i conti anche una truppa degli infelici che è assai nutrita. Dentro lo spogliatoio azzurro, come ha fatto anche capire Calzona, c’è una pericolosa tempesta di emozioni. E una frenesia che tracima giorno dopo giorno. Quasi tutti neppure nascondono più la loro voglia di fuga. E in fretta. Come Giovanni Di Lorenzo: già il mese scorso abbiamo raccontato che avrebbe ascoltato le proposte estive e stavolta non avrebbe detto di no a prescindere. Voleva essere la bandiera del Napoli, per questo ha firmato dodici mesi fa il prolungamento fino al 2028. Ma il suo agente Mario Giuffredi, dopo i fischi del Maradona, ieri ha sbottato infastidito: «Tra lui e il Napoli è finita». Tra il dire e il fare ci sono di mezzo i 25 milioni della valutazione che De Laurentiis fa del suo terzino. Perché tutti sono in vendita, ma non in svendita. In ogni caso, nessun appuntamento per provare a sistemare le cose o per ricucire lo strappo anche perché c’è da tempo. Peraltro, dietro la decisione di Calzona di sostituirlo all’80’ e sottoporlo alla gogna degli ultras, Di Lorenzo è convinto ci sia lo zampino del club. Serve un chiarimento. Veloce. Certe convivenze non sono più possibili all’interno del Napoli ed è meglio procedere a un congedo immediato. La Juventus è in agguato per Di Lorenzo. In molti casi, come anche per Jesus, Anguissa, Osimhen, Cajuste, Mario Rui siamo a un punto di non ritorno. E sotto traccia i procuratori da giorni si stanno muovendo per togliere il disturbo, senza aspettare il via libera. «Portate le offerte» è il diktat societario. Manna, nel suo primo giro di consultazioni, non ha usato mezze misure: basta con i mal di pancia, basta con i musi lunghi, non ci sono incedibili.

Vero, il discorso vale anche per Lobotka, Rrhamani, Kvara, Politano e così via. Ovvero i pochi che si sono salvati dal disastro. Per tutti, pronta una exit strategy. A iniziare da Victor Osimhen: il manager Calenda deve formalizzare la proposta del Psg (120 milioni di euro) ma nel frattempo pare attratto dal rilancio del fondo Pif che vuole Victor a Riad, nell’Al-Ahli. Per De Laurentiis, stavolta, la destinazione è indifferente: domenica pomeriggio firmava le ultime maglie col tricolore nel ventre del Maradona. E a chi gli chiedeva se tornerà rispondeva allargando le braccia. Il punto è che Osimhen sogna la Premier e chiede al suo agente di tergiversare. Ma Parigi è casa di Osimhen, sua destinazione del cuore da mesi. Ma attenzione all’assalto che è pronto anche per Khvicha Kvaratskhelia: e le tentazioni arrivano sempre dall’Arabia, terra che non smette di inseguire campioni. Non solo dal Psg, che pure è andato all’assalto. Le trattative, in attesa del nuovo tecnico, stentano a decollare: ma la frenata sul rinnovo del georgiano di De Laurentiis non vanno nella direzione di una sua permanenza. Perché i manager di Kvara non fanno fatica a trovare dei corteggiatori dell’esterno azzurro.

I segnali all’esterno appaiono devastanti, contribuendo all’incertezza che da mesi ha debilitato la squadra. Tra tanti intoppi, De Laurentiis avverte una sfiducia che, a cascata, coinvolge tutti i suoi collaboratori (Micheli, Sinicropi, il figlio Edo, Santoro) e fatica a indicare la strada in una stagione che è stata rovinosa. L’elenco degli scontenti del Napoli è interminabile e la scelta di non andare sotto le curve segna una rottura complicata con l’ambiente. Bisogna comprendere se il nuovo Napoli, dopo Manna, possa reclutare in corsa nuovi dirigenti. Intanto, il nuovo ds nei prossimi giorni dovrà dare garanzie a Pastorello per Meret che pure vuole un prolungamento del contratto. Tornano a casa Gaetano e Folorunsho anche se quest’ultimo ha già ricevuto offerte dalla Fiorentina e dalla Lazio.