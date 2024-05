La lista della spesa. Tra clausole, variabili, bonus e bozze di contratti da sfornare (e da firmare), il Napoli ha preso visione dei giocatori che farebbero al caso del nuovo nocchiero azzurro. Sia in entrata, sia in uscita, sia quelli da blindare. Il nuovo ds Giovanni Manna da ieri potrà operare ufficialmente in nome e per conto del club di Aurelio De Laurentiis. Già da tempo, invece, è alle prese con una vera e propria ricostruzione della squadra dalle macerie di questa stagione appena passata agli archivi. Si parte dal basso. La ricostruzione prevede l’ingaggio di due difensori centrali ed il tentativo di trattenere Giovanni Di Lorenzo con i galloni di capitano ed il compito di agire a tutta fascia. Per il delicato ruolo del centrale difensivo è spuntato il nome dello spagnolo Mario Hermoso, 28 anni, che a giugno si svincola dall’Atletico Madrid. Il centrale mancino piace, è sul taccuino del Napoli, ma il suo entourage pare abbia chiesto la luna come ingaggio, forte dello status di svincolato del suo assistito. Quest’anno Hermoso ha disputato 45 partite agli ordini di Diego Simeone (ha affrontato in Champions anche la Lazio) segnando due reti condite da altrettanti assist. Lo spagnolo si è ben disimpegnato in tutti i ruoli del pacchetto arretrato in una difesa con tre centrali. Quando si parla di centrali salta subito agli occhi il nome di Alessandro Buongiorno. Il capitano del Torino 24 anni, svezzato da Castori prima con il Carpi e poi a Trapani, sarebbe l’ideale nello scacchiere tattico di Conte. Il Napoli è sulle sue tracce, è pronto a sborsare circa 35 milioni di euro per il suo cartellino, ma Cairo chiede di più. Il patron granata ha fissato il prezzo del suo capitano (che piace anche in Premier) sui 45 milioni di euro e quasi auspica che sul giocatore si scateni una vera e propria asta. De Laurentiis, però, non ama certi giochi ed è facile immaginare che resti alla finestra in attesa del momento opportuno per sferrare un nuovo attacco. Radu Dragusin sarebbe l’alternativa che si materializza con sei mesi di distanza. Il centrale ex Genoa non ha trovato grosso spazio in Premier e potrebbe tornare in Italia. Magari al Napoli.

APPROFONDIMENTI Conte al Napoli, ecco le clausole per dirsi addio Napoli, cento milioni per Kvaratskhelia Ufficiale, Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli

La mediana

A centrocampo si cerca un sostituto di Zielinski. Il sogno nel cassetto resta sempre Georgiy Sudakov dello Shakhtar. Il giovane centrocampista ucraino (21 anni) è una stella emergente del firmamento calcistico europeo ed anche per questo la sua valutazione ha avuto un’impennata impressionante (oltre i 50 milioni di euro). Occhi puntati anche su Sebastian Szymanski, 25 anni passaporto polacco, in forza al Fenerbahce: per lui 13 reti e qualcosa come 19 assist in questa stagione. Resta in piedi anche la pista italiana che porta al giovane Jacopo Fazzini, polivalente tuttocampista, reduce dalla salvezza all’ultima giornata con i toscani e desideroso di cimentarsi in un club con ambizioni di prima fascia.

L'attacco

Per quanto riguarda il reparto offensivo tutto o quasi ruota su Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano piace al Psg che ha messo sul piatto della bilancia 100 milioni di euro per il suo cartellino. De Laurentiis però vorrebbe fare di Kvara il perno della ricostruzione e conta di incontrare nuovamente il suo agente per offrirgli un prolungamento di contratto (che scade nel 2027) con relativo adeguamento contrattuale (spingendosi fino a circa 5 milioni di euro). Intanto, il patron non resta a braccia conserte e si guarda intorno. L’eventuale alternativa a Kvara potrebbe essere rappresentata da Pedro Gonçalves, 25 anni, attaccante esterno di proprietà dello Sporting autore di 18 reti e 17 assist in questa stagione.