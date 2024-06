Si parla tanto rifondazione, ma per farlo hai bisogno di alcuni pilastri da cui ripartire. E ricostruire. Le fondamenta insomma. Tra le colonne portanti del Napoli del futuro indicate da Antonio Conte ci sono Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Discorso a parte per Osimhen. Al tempo.

Il braccio di ferro

Il botta e risposta tra l’agente di Di Lorenzo ed il Napoli non promette nulla di buono. Il procuratore continua a ribadire l’intenzione del capitano di lasciare il Napoli («Il suo ciclo in azzurro è finito»), nonostante i quattro anni di contratto ancora in essere con il club di De Laurentiis. E nonostante il sodalizio abbia ribadito addirittura con un post su «X» l’intenzione di far rispettare l’accordo stipulato a suo tempo con il 31enne cursore di fascia. In questi casi la mediazione di un elemento dello spessore di Conte (o di Oriali) potrebbe essere decisiva. A quanto pare ci sarebbe già stato un primo tentativo che evidentemente non è andato a buon fine. Ma è fin troppo chiaro che non conviene a nessuno cominciare una nuova stagione con un giocatore scontento e con la valigia dietro l’angolo. L’impressione è che Conte - una volta ufficializzato il suo approdo sulla panchina azzurra - farà un altro tentativo per convincere Di Lorenzo. Nel caso in cui non si riuscisse ad uscire dall’impasse le strade potrebbero davvero dividersi. Su Di Lorenzo c’è l’interesse della Juve di Giuntoli. La Vecchia signora resta alla finestra e guarda con interesse a quanto accade in casa Napoli. Nel mirino dei bianconeri c’è anche Giacomo Raspadori che all’ombra del Vesuvio anche quest’anno è stato impiegato a singhiozzo. Si vedrà. Certamente il club bianconero ha parecchi elementi di persuasione come la partecipazione alla prossima Champions e sopratutto potrebbe mettere sul piatto delle contropartite tecniche un elemento come Federico Chiesa che per Conte sarebbe “manna” dal cielo nel suo canovaccio tattico.

I gemelli del gol

Anche in attacco, dunque, il Napoli dovrà provare a... difendersi dagli assalti di molti club che puntano ai suoi pezzi pregiati. Uno su tutti, Kvaratskhelia. Il Psg continua il suo pressing asfissiante ed ha messo il georgiano in cima alla lista dei desiderata per sostituire Mbappé. Il magnate qatariota Nasser Al-Khelaifi è pronto ad un investimento monstre per Kvara, ma De Laurentiis pare abbia già rifiutato la maxi offerta di 100 milioni di euro per il suo cartellino. Non solo. Adl sta cercando un’intesa di massima con l’agente, Mamuka Jugeli, per un prolungamento del contratto (che scade nel 2027) con relativo adeguamento economico. Anche da questo punto di vista, però, le parti sono ancora distanti. Soprattutto se si considera quanto il Psg è pronto ad offrire a Khvicha (ingaggio quadriennale vicino ai 10 milioni di euro compresi bonus). C’è di più. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe il giocatore avrebbe già dato il suo placet per il trasferimento all’ombra della Torre Eiffel. Non è detto che De Laurentiis sia dello stesso avviso. Finora ha fatto muro, ha respinto al mittente la prima offerta per Kvara ed anche un rilancio. È chiaro che se dovesse arrivare una proposta indecente (150 milioni?), il patron potrebbe tornare sui suoi passi. Intanto sta lavorando al prolungamento dell’accordo con il georgiano che prevede anche una clausola rescissoria simile a quella fatta con Osimhen (dai 120 ai 130 milioni). Discorso a parte proprio per il nigeriano. È stato lo stesso DeLa ad ammettere che Victor sarebbe andato via a giugno dopo avergli prolungato ed adeguato il contratto. Il bomber mascherato è sempre stato nel mirino del Chelsea, a tal punto che si era ipotizzato anche uno scambio con Romelu Lukaku (vecchio pallino di Conte). Ma l’ormai imminente approdo del salernitano Enzo Maresca alla guida dei blues pare abbia fatto cambiare le strategie di mercato del club di Todd Boehly. Intanto le sirene arabe riprendono a cantare e a tentare i giocatori del Napoli. Non solo Osimhen, ma anche Anguissa è finito nel mirino dell’Al-Nassr.