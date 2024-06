Il giallo del mercato e il destino dei gemelli del gol. Parigi varrà bene una messa, ma non certo due. Tutto ruota sui petrodollari del Psg, sulle mire... dell’emiro del Qatar che ha messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia e sembra avere mollato la presa per Victor Osimhen. I due attaccanti del Napoli sono i pezzi forti del mercato estivo e sembrano destinati ad animare la stagione calda prima ancora della riapertura ufficiale della campagna trasferimenti.

APPROFONDIMENTI Ecco Conte, nasce il Napoli della new era Natan scrive ai tifosi sui social: «Il mio primo anno in Europa, tra poco si riparte con questa maglia storica» Il sogno è Sudakov, piace Smith Rowe dopo Zielinski

In queste prime battute di mercato, in casa Napoli se da un lato era data per scontata la partenza di Osimhen (complice anche l’esplicita ammissione del patron De Laurentiis che aveva confermato la partenza del centravanti a fine stagione), dall’altro era considerata una priorità la permanenza del talento georgiano come simbolo della ricostruzione del club azzurro dopo i disastri della stagione appena passata agli archivi. Lo chiede(va?) Antonio Conte, lo auspica la piazza, lo spera il campionato italiano che altrimenti perderebbe un altro astro nascente. Il paradosso è che mentre per Osimhen si stanno registrando delle riflessioni da parte dei club interessati anche - ma non solo - in relazione alla clausola rescissoria da 120 milioni di euro; per quanto riguarda Kvara invece si intensifica il pressing del Paris Saint Germain che ha messo il georgiano in cima alla lista dei desiderata di Luis Enrique. Il magnate qatariota Nasser Al-Khelaifi, patron del club transalpino, è pronto a versare fiumi di denaro nelle casse del Napoli pur di arrivare a Kvara. Il Psg ha già offerto al club azzurro 100 milioni di euro, ma la domanda è stata rispedita al mittente (Conte lo considera incedibile). A quanto pare ci sarebbe stato anche un primo rilancio (110) senza successo, ma quello che più fa tremare i polsi è che l’agente del giocatore, Mamuka Jugeli, avrebbe già un’intesa di massima con i parigini. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe, infatti, il numero 77 azzurro avrebbe già dato il suo placet per il trasferimento all’ombra della torre Eiffel dopo aver parlato con Luis Enrique, mentre il suo manager faceva altrettanto con il ds del Psg, Luis Campos. Staremo a vedere.

Addio Chelsea

Capitolo Osimhen. Il nigeriano dopo i primi flirt con il Psg era il candidato numero uno per approdare al Chelsea. L’arrivo del salernitano Maresca alla guida dei blues, però ha fatto cambiare strategie al club di Todd Boehly. La Premier resta un obiettivo visto che l’Arsenal ha preso informazioni sul nigeriano e propone due contropartite tecniche: il centrocampista Emile Smith Rowe ed il terzino Takehiro Tomiyasu.