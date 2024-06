Un vertice di mercato, anzi due. Summit e strategie si moltiplicano (per due) in casa Napoli così come i milioni di differenza (quattro) tra una clausola e l’altra che sembrano comunque far pendere l’ago della bilancia per Romelu Lukaku, rispetto al giovane Artem Dovbyk. Il centravanti belga è il pupillo di Antonio Conte ed è anche il principale indiziato per sostituire Osimhen per l’attacco azzurro nonostante il Chelsea - proprietario del cartellino di Big Rom (contratto fino al 2026) - abbia repentinamente cambiato gli obiettivi dopo l’arrivo del salernitano Enzo Maresca sulla panchina dei blues (il cui gioco non sembra adatto a Victor). Lukaku, dal canto suo, non rientra da tempo nei piani del Chelsea. Stavolta però gli inglesi non intendono girare nuovamente il giocatore in prestito. Il club di Todd Boehly vuole monetizzare e chiede per il suo cartellino esattamente quanto fissato dalla clausola rescissoria di circa 44 milioni di euro. Il Napoli riflette: Lukaku è una garanzia per Conte (i due hanno vinto lo scudetto all’Inter) che ha bisogno come il pane di un profilo di peso e di spessore per l’attacco del Napoli. L’alternativa risponde al nome di Artem Dovbyk. Il giovane attaccante ucraino (26 anni) è letteralmente esploso quest’anno con il Girona (25 reti e 10 assist) che sta provando a fare di tutto per trattenerlo, ma la solita clausola (in questo caso da 40 milioni di euro) ha fatto ingolosire il Napoli e non solo (c’è anche il Milan sulle sue tracce). Si vedrà.

Conte in questi giorni non si è soffermato soltanto con Aurelio De Laurentiis a parlare del suo contratto, ma ha già buttato le basi con il diesse Manna per stabilire le strategie di mercato del Napoli. La lista della spesa, insomma. Il neo allenatore azzurro ha chiesto di trattenere Di Lorenzo e Kvaratskhelia in azzurro ed auspica che si possa arrivare ad Alessandro Buongiorno del Torino (DeLa si sarebbe spinto ad offrire fino a 40 milioni a Cairo per il suo capitano). Di Lorenzo piace alla Juve con cui si ragiona anche per il centrocampo. Il nome nuovo è quello di Fabio Miretti che è un profilo che piace a Conte e che il ds Manna conosce dai tempi della Next Gen bianconera. Quest’anno Miretti, 21 anni il 3 agosto prossimo, è stato impiegato con una certa continuità sia da Allegri, sia nell’appendice con Montero in panchina: per lui 28 presenze due reti e due assist.

Il ct dell'Italia

Ieri il Ct dell’Italia, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Alex Meret. Il numero azzurro si gioca l’ultimo posto utile alla casella portieri con Provedel per la spedizione in Germania ad Euro ‘24. «C’è stata qualche complicazione con Meret per via di un muscolo un po’ affaticato - ha detto il Ct - Ha sentito contrarre il muscolo ed andrà valutato. Oggi capiremo meglio l’entità dell’infortunio».