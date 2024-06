E adesso è il momento del progetto. Vincente. Dopo la fatidica fumata bianca arrivata con l’ingaggio di Antonio Conte alla guida del Napoli, il tecnico - come da copione, visto il personaggio del perfetto stacanovista - non ha perso neanche un minuto di tempo e si è concentrato sulle strategie di mercato, di concerto con il diesse Manna ed il patron, De Laurentiis. L’allenatore azzurro, che ha firmato un triennale alla corte di Adl nella sede della Filmauro mercoledì scorso a Roma, è rientrato immediatamente a casa a Torino (dove vive con la famiglia).

APPROFONDIMENTI Conte al Napoli, lo staff tecnico da Stellini all’amico Oriali Le reazioni social dei tifosi: «Il merito è anche di Padre Pio!» E Spalletti conferma il blocco Napoli con l'Italia

Ma soltanto per preparare le valigie ed organizzare i dettagli per il suo trasferimento a Napoli, tra la presentazione ufficiale (la cui data potrebbe ancora slittare di una settimana), la visita a Castel Volturno (il suo staff lo precederà nel quartier generale azzurro), il ritiro e la logistica. Insomma, Conte non si è preso neppure un attimo di pausa dopo questi giorni frenetici ed è come se avesse continuato a lavorare in smart working da casa a Torino. Detto, fatto. L’allenatore pugliese si è concentrato sulla squadra che verrà. Tra obiettivi, priorità, emergenze, cessioni e... mediazioni. Il tecnico punta in alto, il Napoli non chiede altro e per farlo c’è bisogno di un attaccante di peso che possa garantire gol e punti pesanti.

Il bomber

C’è da scegliere l’erede di Osimhen insomma - posto che il nigeriano è dato per partente (per farlo però bisognerà versare una clausola da 120 milioni di euro nelle casse del Napoli che in questo momento ha frenato i possibili club interessati con l’Arsenal che riflette ma si aspetta uno sconto) - e l’identikit porta sempre a Romelu Lukaku. Il centravanti belga di proprietà del Chelsea è un fedelissimo di Conte e proprio ieri ha parlato del suo futuro tessendo le lodi del tecnico leccese (con cui ha vinto uno scudetto all’Inter). «Nella mia testa ho già deciso quale sarà la mia destinazione - ha dichiarato Big Rom - Certamente sulla mia decisione incide il rapporto con l’allenatore di turno. Il migliore che ho avuto? Antonio Conte, senza ombra di dubbio». Non è un’investitura, ma poco ci manca. Anzi. Mancherebbe l’intesa con il Chelsea che chiede 44 milioni di euro per il suo cartellino e non sembra disposto a girarlo ancora in prestito. Occhio anche alla concorrenza del Milan. Si vedrà. Il diesse Manna sta lavorando di cesello, mostrando di non avere fretta. Sarà un caso, ma nelle ultime ore è tornato d’attualità anche il nome di Santiago Gimenez, 23 anni del Feyenoord, protagonista quest’anno di una stagione brillante in Olanda con 26 reti ed otto assist. Da Rotterdam pare abbiano abbassato le pretese iniziali ed ora il prezzo del cartellino dell’attaccante si aggira sui 40 milioni di euro. La stessa cifra che ci vuole per pagare la clausola del Girona che ha in forza l’ariete ucraino, Artem Dovbyk (26 anni, 25 sigilli e dieci assist in Spagna). Altro discorso, molto più delicato è quello relativo a Kvaratskhelia. Il georgiano resta nel mirino del Psg, ma il Napoli sta facendo muro ed ha in agenda un incontro con il suo agente, Mamuka Jugeli, per provare a blindare l’asso georgiano. L’impressione è che il braccio di ferro sia solo alle fasi iniziali.

La difesa

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato c’è da risolvere l’impasse con Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha chiesto la cessione, la Juve è alla finestra, il Napoli non intende cederlo ed ora c’è bisogno di una (nuova?) mediazione di Conte e del suo staff (sarà il primo obiettivo di Lele Oriali). La settimana prossima potrebbe esserci un incontro con il suo agente, Mario Giuffredi. Il procuratore cura gli interessi anche del centrocampista Michael Folorunsho, fresco di convocazione ad Euro ‘24 che rientrerà al Napoli dopo il prestito al Verona. E potrebbe anche restarci. Conte sta facendo valutazioni sui centrali difensivi in organico e potrebbe anche chiedere di concentrare le mire del mercato su un solo rinforzo (Buongiorno ed Hermoso restano i nomi caldi con Perez e Dragusin in scia). Uno tra Juan Jesus, Ostigard e Natan, insomma, potrebbe anche convincere il tecnico azzurro. Staremo a vedere. Le grandi manovre sono appena iniziate.