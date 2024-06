Bisogna mettere fretta a Osimhen. Ecco, il Napoli vola a Parigi, un blitz per provare a chiudere con il Psg e spingere il nigeriano a trasferirsi sotto le luci della Ville Lumiere senza attendere le sirene della Premier. Che sono ancora timide: Chelsea, Manchester United e - soprattutto - Arsenal lo hanno sondato, sedotto e parzialmente abbandonato. Solo Nasser Al-Khelaïfi è pronto a sborsare 120 milioni di euro. Magari con la promessa di una opzione per Kvara nell’estate 2025. Il blitz di De Laurentiis serve anche a frenare l’assalto del Psg al georgiano ed evitare fanta-offerte che possano turbare la sua permanenza a Napoli. Tutto d’un tratto, dunque, le due trame di mercato si intreccia e si ingarbugliano tra di loro: di sicuro, ormai l’ex capocannoniere della serie A si trova in una situazione assai scomoda. E Conte? Dell’addio di Osi sa dal primo giorno, così come delle voglie di Kvara di cambiare aria. Ma sulla stella dell’Est il piano di Manna è chiaro: rinnovo fino al 2027 fino a toccare il tetto massimo di ingaggio (7,5 milioni di euro lordi) e una clausola rescissoria valida per l’estero da 100-120 milioni. Operazione che va chiusa entro poche settimane.

L'assalto di ADL

Cairo e De Laurentiis non hanno ancora fissato un appuntamento, ma il ds Manna e Beppe Riso, l’agente di Alessandro Buongiorno, hanno un accordo virtuale: perché il centrale granata non è indifferente alla corte del Napoli e di Conte. Ma il Torino vende, ma non svende: vuole 55 milioni di euro, senza contropartite tecnica. Dunque, De Laurentiis si prepara al braccio di ferro. Occhio a Mario Hermoso, in scadenza con l’Atletico Madrid: i bonus per i procuratori sono molto alti (a De Laurentiis sono indigesti) e si lavora per limarli. Non semplice, ma piace molto. Il budget del Napoli non è illimitato: l’arrivo di Conte non cambia i parametri finanziari di riferimento del club azzurro, ovvero il tetto di ingaggi non deve superare i 75-80 milioni e stipendio massimo da 3,5 milioni netti. Uno dei primi nodi da sciogliere riguarda Giovanni Di Lorenzo: il Napoli ha fissato il prezzo per la sua partenza, vuole 30 milioni. Cifra monstre per un difensore di 31 anni. Ma è un “pizzino” per Giuntoli e per il manager Giuffredi: un modo per ribadire che Di Lorenzo non è in vendita. Conte e Giuffredi di parleranno nei prossimi giorni ed è probabile che in quella sede Conte ribadirà che Di Lorenzo è perno del progetto e resta anche il capitano del Napoli. Chiesa è un’idea, ma al momento solo quella: con la Juventus nessuna trattativa. Politano è seguito dalla Roma con fare discreto, ma nessuno si è ancora fatto vivo con De Laurentiis.

Il fiore all'occhiello

Non è vero che tutti sono cedibili. Per Conte non è cosi: Rrahmani, Raspadori e Lobotka, per esempio, sono tre degli intoccabili. E in attacco: ingolosiscono i nomi Artem Dovbyk, attaccante rivelazione della stagione con il Girona, e Santiago Gimenez del Feyenoord. Non solo: pressing continuo con il Genoa per Albert Gudmundsson (che ha chiesto Ostigard). C’è un vecchio sondaggio per Zito Luvumbo: il Cagliari vuole 10 milioni. E Lukaku? Il Chelsea non lo dà in prestito e non vuole accollarsi lo stipendio come fatto con la Roma. Ma la pista è caldissima. Appuntamento con Pozzo che ieri ha definito la rinuncia a Fabio Cannavaro, protagonista di una strepitosa salvezza: la lista della spesa in Friuli è lunga e vede i nomi di Nehuen Perez e dello sloveno Jaka Bijol. Valzer in porta: se Caprile verrà girato in prestito (c’è il Cagliari), il Napoli potrebbe prendere Montipò dal Verona come vice di Meret (Pastorello ha appuntamento per il rinnovo fino al 2026). Il vero assalto è per Tomas Suslov che i veronesi valutano 12 milioni di euro: piace e non poco. Mario Rui potrebbe tornare in Portogallo, al Benfica o allo Sporting. Grandi manovre per la presentazione al Palazzo Reale di Conte (forse, il 26 giugno pomeriggio). Il tecnico domani o martedì sarà con Oriali e il ds Manna a Castel Volturno, per un blitz di dodici ore: arrivo in mattinata e ritorno a Torino già in serata. E in quelle ore ne centro tecnico ci sarà anche De Laurentiis per un ulteriore vertice.