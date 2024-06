Non c’è mica solo il problema dell’attacco. Il Napoli di Conte è una squadra che per certi versi andrà cambiata. Soprattutto sulle corsie esterne. Perché fino a oggi gli azzurri hanno giocato sempre con una linea difensiva a quattro, mentre con Antonio si passerà a tre. Questo vuol dire che servirà rinforzare la batteria di esterni di centrocampo, i così detti “quinti” che poi in realtà saranno “quarti” vista l’idea iniziale di giocare con il 3-4-3. A Conte piace avere esterni di spinta, capaci di fare bene le due fasi, di attaccare la profondità e dare una grossa mano in fase difensiva.

In questo quadro sarà fondamentale la nuova vita che aspetta Giovanni Di Lorenzo. Il capitano, infatti, continua ad essere uno dei punti fermissimi del nuovo allenatore. Per Conte, infatti, non esiste un Napoli senza Di Lorenzo. Non ci sarà molto da discutere e appena il tecnico avrà modo di vedere Di Lorenzo glielo ribadirà anche di persona. In quell’occasione, poi, l’allenatore spiegherà al capitano la fondamentale evoluzione del suo ruolo. Non solo esterno a tutta fascia, ma anche centrale a destra nella difesa a tre. Insomma, non più e non solo terzino. Di Lorenzo non si tocca, certo, ma adesso il Napoli è alla ricerca di un giocatore che possa ricoprire la fascia destra quando il capitano sarà schierato al centro. Il profilo che piace di più è quello di Vanderson de Oliveira, brasiliano di proprietà del Monaco. I dirigenti azzurri ci stanno pensando già da qualche settimana perché hanno individuato in lui l’uomo perfetto per fare su e giù sulla corsia garantendo qualità nelle giocate ma anche fisicità per fare entrambe le fasi.

Il Napoli di quest’anno non avrà il “problema” del doppio impegno settimanale e Conte potrà far riposare i suoi con maggiore serenità. Quindi sarà importante avere le “coppie” in ogni reparto, ma di fatto gli 11 titolari potrebbero diventare più o meno fissi. Vanderson costa tanto (almeno 25-30 milioni di euro), ma il Napoli non è ancora entrato nel vivo della trattativa. Una cosa è certa: il giocatore piace a Conte che ha già dato il suo ok per tentare l’affondo. Ovviamente non si tratta dell’unica soluzione in quel ruolo, ma di sicuro il brasiliano è in cima alla lista dei desideri dell’allenatore. Alle sue spalle, poi, potrebbe anche rimanere Mazzocchi, che ha tutte le caratteristiche per fare l’attore non protagonista e far rifiatare Vanderson quando ce ne sarà bisogno. Per la difesa restano ancora molto calde le piste che portano a Hermoso e Buongiorno, da affiancare a Di Lorenzo nella nuova linea a tre.