Un difensore, ma probabilmente due. Perché Natan e Ostigard vanno via. Serve rinforzare la batteria di esterni di centrocampo, i cosiddetti “quinti” che poi in realtà saranno “quarti” vista l’idea iniziale di giocare con il 3-4-3. Il profilo che piace di più è quello di Vanderson de Oliveira, brasiliano di proprietà del Monaco. La valutazione iniziale dei monegaschi è alta: 30 milioni. E la trattativa è stata fino ad adesso limitata a un sondaggio. Su richiesta di Conte. Il Napoli è arrivato tardi su Patrick Dorgu, la stellina cresciuta nel Lecce: Corvino ha fatto capire che ormai l’affare è concluso con il Milan.

Il mercato del Napoli è legato all’addio di Osimhen. Che è in Nigeria e continua ad avere il muro alzato: vuole la Premier ed è disposto ad aspettare ancora qualche settimana. Il feeling con il giocatore resta intatto, ma i suoi rappresentanti sono stati messi sull’avviso: nessuno sconto sulla clausola da 120 milioni di euro. E nessuno riuscirà a mitigare le pretese di De Laurentiis. A questo punto c’è solo l’Al Ahli ad aver dato disponibilità ad arrivare a versare la clausola rescissoria (per Osimhen pronto un triennale da 15 milioni di euro). Victor è convinto che Arsenal, Manchester United e Chelsea sono pronti a scatenarsi. Al momento, solo il Psg si è fatto vivo con De Laurentiis che prepara un faccia a faccia con Al Khelaifi e i suoi emissari per cercare un’intesa. La Francia non è del tutto gradita a Osimhen. La volontà del suo gioiello, in ogni caso, non può essere trascurata. Intanto, tutto pronto per accogliere Mamuka Jugeli, agente di Kvara: Conte vuole che resti senza mal di pancia il talento georgiano. Va accontentato, al di là della sacrosanta posizione del club azzurro che invoca il rispetto dei contratti. La proposta azzurra non è solo allettante dal punto di vista economico (4 milioni netti o giù di lì per 4 anni) ma anche il fatto che per Conte è uno degli intoccabili. L’amor proprio del talentuoso esterno georgiano è solleticato da questa avance.