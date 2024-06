L’autostrada resta quella del... Mi-To. Alla “guida” c’è sempre il diesse Giovanni Manna con la differenza che stavolta il navigatore è impostato non più alla voce allenatore, ma a quella rinforzi. La destinazione resta la stessa: da Milano a Torino con un’agenda piena di fogli, ipotesi e trattative. Il ds del Napoli ieri ha macinato chilometri, consumando caffè e colazioni di lavoro condite da altrettanti appuntamenti per gettare le basi della ricostruzione. Che parte dal basso.

Nel mirino di Conte ci sono due pedine fondamentali per il pacchetto arretrato. Si tratta di Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso, ormai ex Atletico Madrid. Uno non esclude l’altro. Anzi. Il sogno è comporre una difesa con entrambi. Per quanto riguarda Buongiorno, Cairo ha provato ad alzare la posta dichiarandolo incedibile... o quasi. Il suo cartellino infatti è stato valutato intorno ai 40-45 milioni di euro ed il patron del Toro non aspetta altro che si inneschi un’asta per sfregarsi le mani e poi battere il colpo al miglior offerente. Il Napoli - che già aveva ipotizzato di mettere sul piatto una cifra intorno ai 35 milioni (più bonus) - aveva anche immaginato di cambiare strategia, proponendo una parziale contropartita tecnica per tentare i granata. Ma Cairo avrebbe respinto al mittente ogni tipo di merce di scambio che non sia moneta sonante e contante. Neppure il profilo di Giovanni Simeone ha stuzzicato il Toro. Il Cholito che ha ancora due anni di contratto con il Napoli (1,7 mln a stagione fino al 2026), ma anche quest’anno ha giocato con il contagocce e rischia il tris l’anno prossimo, sembra comunque destinato a fare le valigie. Il Napoli, invece, pur di arrivare a Buongiorno ha alzato l’asticella, spingendosi fino a 40 milioni per il cartellino del 25enne.

La pista spagnola

Nel mirino c’è anche Mario Hermoso che non ha rinnovato con l’Atletico ed a fine mese sarà uno svincolato di lusso. Il suo particolare status aveva stuzzicato l’interesse di molti club, ma le richieste (iniziali) del suo entourage per il nuovo ingaggio hanno spaventato un po’ tutti. Il Napoli ha saputo aspettare ed ora prova a sferrare l’attacco decisivo. Probabilmente quello definitivo per assicurare a Conte un difensore centrale sinistro di provata esperienza (29 anni martedì prossimo) capace di giocare all’occorrenza anche sull’out mancino.