Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: Conte sceglie Buongiorno: De Laurentiis offre 40 milioni per il capitano del Torino

Antonio Conte in questi giorni non si è soffermato soltanto con Aurelio De Laurentiis a parlare del suo contratto, ma ha già buttato le basi con il ds Manna per stabilire le strategie di mercato del Napoli. La lista della spesa, insomma. Il neo allenatore azzurro ha chiesto di trattenere Di Lorenzo e Kvaratskhelia in azzurro ed auspica che si possa arrivare a Buongiorno del Torino.

Il presidente De Laurentiis si sarebbe spinto ad offrire fino a 40 milioni a Cairo per il suo capitano. Inoltre, nonostante la volontà del nuovo allenatore del Napoli di trattenere Di Lorenzo, quest'ultimo, piace alla Juve con cui si ragiona anche per il centrocampo. Il nome nuovo è quello di Fabio Miretti che è un profilo che piace a Conte e che il ds Manna conosce dai tempi della Next Gen bianconera.

Quest'anno Miretti, 21 anni il 3 agosto prossimo, è stato impiegato con una certa continuità sia da Allegri, sia nell'appendice con Montero in panchina: per lui 28 presenze due reti e due assist nel corso della passata stagione.