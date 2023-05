Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: Danso chiude all'azzurro, «non c'è motivo per andar via»

Quello di Kevin Danso è uno dei profili più interessanti nel nuovo panorama europeo. Il centrale difensivo austriaco classe 1998 si è messo in luce con il Lens delle meraviglie e il suo futuro potrebbe anche trattenersi ancora in Francia: «Niente in questo momento mi spinge ad andar via. Sono in una squadra molto forte, mi sento bene qui, circondato dai miei compagni di squadra e dallo staff. Non c'è niente che mi dica di andarmene, non è un problema rimanere a Lens».

Il difensore di origini ghanesi è stato accostato anche al Napoli: il club di De Laurentiis si sta guardando intorno sul mercato per un nuovo centrale difensivo che possa sostituire Kim Min Jae, pronto alla partenza dopo appena una stagione.

Per Danso, l'anno prossimo potrebbe esserci la Champions anche in Francia: «Se giochiamo ancora come abbiamo fatto per tutta la stagione, è possibile che giocheremo la Champions League l'anno prossimo. Ma dovremo finire bene, le prossime partite saranno difficili. Questo è quello a cui sto pensando in questo momento» le parole riportate dal portale Lensois.