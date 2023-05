Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: c'è Lindstrom se parte Lozano

Osservato speciale da vicino durante il doppio confronto con l'Eintracht Francoforte, Jesper Lindstrom è uno di quei profili che possono fare al caso del Napoli per la prossima stagione: giovane, esperienza nazionale e internazionale, ingaggio non ingombrante e soprattutto talento, quello che si è visto anche contro gli azzurri di Luciano Spalletti in Champions League, anche se a sprazzi.

Il danese classe 2000 ha un contratto con il club tedesco fino al 2026 e potrebbe essere nelle idee di mercato del Napoli in caso di partenza di Hirving Lozano a fine stagione, come riporta Sportitalia. Il costo si aggira sui 25 milioni, può fare l'esterno offensivo o anche il trequartista se Spalletti dovesse optare per un ritorno al 4-2-3-1 l'anno prossimo. Sulla lista di Aurelio De Laurentiis resterebbe anche Adama Traoré, pronto a diventare protagonista del mercato senza contratto.