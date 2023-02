Pezzi fondamentali del magnifico puzzle di Luciano Spalletti, eppure entrambi in scadenza tra un anno e con il futuro tutto da scrivere. Piotr Zielinski e Hirving Lozano sono tra i volti più importanti di questo Napoli, due calciatori che vivono un avvio di 2023 di nuovo ad alto livello: di loro si dice che sono altalenanti in campo, ma l'altalena oggi è evidentemente al punto più alto visto che con Eintracht Francoforte e Empoli hanno saputo lasciare il marchio in campo e l'allenatore toscano non ha voluto rinunciare a loro.

Sembra averlo apprezzato il messicano. «Spalletti mi dà fiducia» ha detto subito dopo il fischio finale di Empoli-Napoli. Lui quella fiducia prova a meritarsela. La sterzata è arrivata un mese fa a Salerno: parte titolare contro i granata, nelle ultime sette gare ha cominciato dal primo minuto per cinque volte. L'alternanza quasi scientifica con Politano ora pende decisamente dalla sua parte: 1462 minuti contro i 1237 dell'altro azzurro. «Sì, la competizione ci fa bene, ma...» aveva sempre detto Lozano nei mesi scorsi. Vuole fiducia e spazio: non segna un gol da novembre, eppure per Spalletti oggi è inamovibile. Perché? Perché il Chucky è fondamentale nell'aiuto alla manovra, copre il campo per dare una mano anche in difesa, conosce la diagonale e lo si vede spesso nella propria area, poi riparte come una scheggia e con la palla giusta spacca in due gli avversari. Un più moderno Speedy Gonzales, senza sombrero ma indemoniato quando si tratta di sfidare gli avversari in Italia o in Europa. Un po' il gol gli manca: «Ma arriverà e ne arriveranno tanti» dice sicuro, mostrando anche tutta la maturità acquisita negli anni.

Il contratto è in scadenza tra un anno e Lozano potrebbe essere tra i più appetibili la prossima estate. Oggi il messicano guadagna oltre i 4 milioni, ma sfrutta quel decreto crescita che ha aiutato il Napoli di De Laurentiis negli ultimi anni a contenere l'impatto lordo dell'ingaggio. «Ha cambiato agenti, dovremo incontrarci» aveva detto il patron proprio a una tv messicana prima di Eintracht-Napoli. Senza mentire. Dopo la scomparsa di Raiola, gli equilibri nell'entourage di Lozano sono cambiati e andranno tutti ristabiliti.

L'estate 2022 però ha insegnato: tutti possono restare ma tutti possono anche andar via. E se il rinnovo non si farà - il tetto agli ingaggi auto-imposto dal Napoli è molto più basso di quello che oggi è consentito al Chucky - allora si cercherà il miglior offerente. Un po' come era stato qualche mese fa anche per Piotr Zielinski: tra luglio e agosto il polacco aveva già la valigia pronta. La cessione non era impossibile, le voglie della Premier pure, l'offerta economica sembrava allettante per tutti: club e calciatore, che sarebbe andato in Inghilterra a guadagnare anche di più. Il Napoli gli ha fatto capire che sarebbe stato ancora importante e lui ha deciso di non cambiare aria: «Io resto e dimostro quanto valgo» aveva confessato - non solo a se stesso - dopo mesi di critiche. Detto fatto: 6 gol e 8 assist quest'anno, pronto a superare i suoi record personali in azzurro. Anche per lui, però, si avvicina la scadenza 2024: di rinnovo non si è ancora parlato, c'è la corsa scudetto che incombe, ma si farà presto. Il Napoli non tratterrà nessuno, Piotr si guarderà intorno e deciderà ancora una volta. Tutti possono restare ma tutti possono anche andar via. Lo sa bene il Napoli e oggi lo sanno anche i tifosi.